США и Китай одобрили первую часть новой торговой сделки: что дальше

Сделка между США и Китаем будет способствовать стабилизации международных отношений между странами

Белый дом / Фото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ подписали первую фазу торгового соглашения. Церемония подписания состоялась 15 января, в Белом доме в Вашингтоне.

Как сообщил Трамп, первая фаза соглашения содержит в частности ограничения на понижение обменного курса юаня. При этом президент США заявил, что сделка не включает отмену пошлин на товары из Китая. Америка готова отменить пошлины во второй части сделки.

"В рамках сделки девальвация китайской валюты будет иметь определенные жесткие ограничения", – подчеркнул президент.

Глава государства также указал, что договоренности включают в себя гарантии безопасности американской интеллектуальной собственности.

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"Мы согласились принять меры по борьбе с контрафактной продукцией", – добавил глава государства.

Также Трамп отметил, что сделка между США и Китаем будет способствовать стабилизации международных отношений между странами.

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу ранее заявил, что США сохранят пошлины на ряд товаров из Китая, чтобы убедиться в том, что Пекин будет придерживаться обязательств, обозначенных в первой фазе торгового соглашения между странами.

Как известно, осенью-2019 произошло очередное обострение торговой войны между Китаем и США. Так, с 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга. Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами КНР.

В ответ Китай начал вводить дополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Эксперты неоднократно отмечали, что обострение торговой войны может привести к поиску Китаем новых рынков для сбыта своих товаров. Одним из таких рынков вполне может стать Украина, которую уже и без того заполонили товары из Поднебесной:

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