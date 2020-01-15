Китай и США подпишут торговое соглашения

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15 января президент США Дональд Трамп и находящийся в Вашингтоне заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ подпишут документ по первой фазе торгового соглашения между двумя странами, сообщил американский министр финансов Стивен Мнучин.

Церемония подписания пройдет в Белом доме, после чего документ будет обнародован, сказал министр в эфире Fox Business Network.

Вместе с тем, как говорится в распространенном ранее совместном заявлении Мнучина и торгового представился США Роберта Лайтхайзера, администрация США не планирует отмену введенных пошлин на китайские товары, эта мера не предусмотрена первой фазой торговой сделки между двумя странами.

"Нет никаких других устных или письменных соглашений между Соединенными Штатами и Китаем по этим вопросам, и нет никакого соглашения о будущем снижении тарифов", – говорится в нем.

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Пошлины были введены США на китайские товары общей стоимостью 370 млрд долларов.

Мнучин позднее сообщил журналистам, что тарифы на китайские товары сохранятся до подписания второй фазы соглашения.

Напомним, 13 декабря США и Китай согласовали первую часть торговой сделки. Вашингтон и Пекин договорились по первой части торговой сделки, которая включает реформы экономического и торгового режима Китая в областях интеллектуальной собственности, трансфера технологий, сельского хозяйства и финансовых услуг. В Белом доме заявили, что ожидают подписание первой фазы торговой сделки с Китаем в первую неделю января 2020 года. Также в США отметили, что в скором времени приступят к обсуждению "второй фазы" торгового соглашения.

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Как известно, осенью-2019 произошло очередное обострение торговой войны между Китаем и США. Так, с 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга. Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами КНР.

В ответ Китай начал вводить дополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Эксперты неоднократно отмечали, что обострение торговой войны может привести к поиску Китаем новых рынков для сбыта своих товаров. Одним из таких рынков вполне может стать Украина, в которую уже и без того заполонили товары из Поднебесной:

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