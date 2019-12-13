США снова покарали Иран: введены новые санкции

В "черный список" попала крупнейшая иранская судоходная компания и авиакомпании

/ Фото: Reuters

США решили расширить санкции против Ирана - в "черный список" американского Министерства финансов попала крупнейшая судоходная компания и авиакомпании страны.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте Минфина 11 декабря, управление контроля за иностранными активами наложило санкции на Исламскую Республиканскую Иранскую судоходную компанию, а также авиакомпанию Mahan Air за помощь Корпусу стражей Исламской революции, который Белый дом внес в список террористических организаций.

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Первую обвинили в контрабанде иранского оружия йеменским повстанцам-хуситам, а вторую – в поставках оружия и персонала ливанской террористической группировке "Хезболла" и режиму Башара Асада в Сирии.

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"Иранский режим использует свою авиационную и судоходную промышленность для снабжения региональных террористических и боевых групп вооружениями, непосредственно способствуя разрушительным гуманитарным кризисам в Сирии и Йемене", – прокомментировал новые санкции главный казначей США Стивен Мнучин.

Напомним, в прошлом месяце Соединенные Штаты ввели санкции в отношении строительного сектора Ирана, а также установили ряд ограничений на поставки Тегерану некоторых материалов, которые могут использоваться в ядерной и ракетной программах.

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