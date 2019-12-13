Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,56
26,24

США снова покарали Иран: введены новые санкции

13 декабря, 05:39

В "черный список" попала крупнейшая иранская судоходная компания и авиакомпании

/ Фото: Reuters

США решили расширить санкции против Ирана - в "черный список" американского Министерства финансов попала крупнейшая судоходная компания и авиакомпании страны.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте Минфина 11 декабря, управление контроля за иностранными активами наложило санкции на Исламскую Республиканскую Иранскую судоходную компанию, а также авиакомпанию Mahan Air за помощь Корпусу стражей Исламской революции, который Белый дом внес в список террористических организаций.

Реклама

Первую обвинили в контрабанде иранского оружия йеменским повстанцам-хуситам, а вторую – в поставках оружия и персонала ливанской террористической группировке "Хезболла" и режиму Башара Асада в Сирии.

В тренде
Украинцев ждет реформа прожиточного минимума: в Кабмине раскрыли детали

"Иранский режим использует свою авиационную и судоходную промышленность для снабжения региональных террористических и боевых групп вооружениями, непосредственно способствуя разрушительным гуманитарным кризисам в Сирии и Йемене", – прокомментировал новые санкции главный казначей США Стивен Мнучин.

Напомним, в прошлом месяце Соединенные Штаты ввели санкции в отношении строительного сектора Ирана, а также установили ряд ограничений на поставки Тегерану некоторых материалов, которые могут использоваться в ядерной и ракетной программах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Иран санкции Мнучин Корпус стражей Исламской революции

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Путин сделал заявление о газовых переговорах с Украиной
Путин сделал заявление о газовых переговорах с УкраинойЭкономика
Доставка пенсий и субсидий на дом: Кабмин принял важное решение
Доставка пенсий и субсидий на дом: Кабмин принял важное решениеЭкономика
Минимальный стаж увеличится: кто выйдет на пенсию в 2020 году
Минимальный стаж увеличится: кто выйдет на пенсию в 2020 годуЭкономика
Путин сделал заявление по газовым переговорам с Украиной и
Путин сделал заявление по газовым переговорам с Украиной и "Северному потоку-2"Экономика
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в Париже
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в ПарижеУкраина
Богатые тоже плачут: с кого власти начнут повышение тарифов на электроэнергию
Богатые тоже плачут: с кого власти начнут повышение тарифов на электроэнергиюЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...