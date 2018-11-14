США возобновили торговый диалог с Китаем

Пока нет уверенности в том, что Пекин согласится на требования Вашингтона

США и Китай возобновили переговоры о торговле на всех уровнях в ожидании запланированной встречи лидеров двух стран. Об этом заявил во вторник, 13 ноября, главный советник президента США Дональда Трампа по вопросам экономики Лоуренс Кадлоу в интервью CNBC.

"Мы снова говорим с ними. Диалог идет на всех уровнях американского и китайского правительства", – отметил он.

По словам советника, нет уверенности в том, что Пекин согласится на требования Вашингтона.

"Однако диалог лучше, чем его отсутствие", – считает Кадлоу.

При этом сам он не готов давать прогнозы на исход переговоров.

Ожидается, что на саммите G20, который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся, чтобы обсудить двусторонние отношения.

Напомним, с 24 сентября начали действовать новые 10-процентные пошлины Соединенных Штатов в отношении китайских товаров общей стоимостью 200 млрд долларов. Такое решение американского президента Дональда Трампа в понедельник огласила администрация Белого дома. По словам лидера США, в случае, если Пекин предпримет ответные меры, Вашингтон прибегнет к дополнительному пакету повышенных тарифов на продукцию и услуги из Китая в объеме 267 млрд долларов.

Пекин после объявления Вашингтоном дополнительных пошлин на китайские товары отказался от проведения новых консультаций с США по спорным вопросам в сфере торговли.