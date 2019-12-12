США вводят санкции против "Северного потока – 2": у Зеленского отреагировали

США придерживаются позиции, что российский проект экономически не обоснован

Фото: nord-stream2.com

Офис президента Украины Владимира Зеленского поблагодарил США за поддержку санкций против "Северного потока-2", введение которых предусмотрено оборонным бюджетом страны. За этот документ проголосовала Палата представителей США.

"Украина благодарна за 337 голосов в поддержку санкций, связанных со строительством "Северного потока-2". Это политический проект, который подрывает энергетическую безопасность Европы", – говорится в сообщении Офиса президента в Twitter.

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Напомним, предусмотренные оборонным бюджетом США санкции направлены против компаний, которые прокладывают трубопровод "Северный поток-2" по дну моря. Также США придерживаются позиции, что "Северный поток-2" является экономически не обоснованным проектом.

Ранее организация немецких лоббистов заявила об угрозах санкций США для мирных усилий "Нормандской четверки". На это заявление уже возразил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

При этом "Северный поток-2" уже получил последнее разрешение на строительство. Его после двух лет разбирательств выдала Дания. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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