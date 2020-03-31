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США выделили Украине 1,2 млн долларов: на что пойдут деньги

31 марта, 14:01

Станислав Кожемякин

Предоставленную сумму направят на укрепление механизмов лечебной деятельности

Вслед за Евросоюзом, который накануне выделил Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом, Киев получит медицинскую и гуманитарную помощь от США на 1,2 млн долларов.

Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе Агентства США по международному развитию (USAID).

"Агентство США по международному развитию (USAID) координирует свои действия с правительством Украины, другими международными партнерами в сфере оказания гуманитарной помощи и остальными заинтересованными сторонами, чтобы определить первоочередные направления использования этих ресурсов", – отметили в американском ведомстве.

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Средства пойдут на укрепление механизмов лечебной деятельности. Это, в свою очередь, должно помочь свести к минимуму риск дальнейшей передачи вируса, предупредить и ограничить случаи инфицирования в медучреждениях, подготовить лабораторную сеть к широкомасштабному тестированию на COVID-19, обеспечить проведение медиакампаний по информированию населения и помочь подготовить группы быстрого реагирования по рассмотрению случаев заболевания и отслеживанию контактов больных.

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Напомним, накануне на внеочередном пленарном заседании Верховная Рада приняла закон, дополнив и расширив перечень налоговых и социальных изменений, введенных на период карантина.

Подробнее об этом читайте в материале "Новые льготы и ограничения на время карантина: что узаконила Рада" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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США Украина коронавирус помощь Украине

Источник: Сегодня

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