Стабильность с проблемным финалом: что будет с курсом гривни в 2019-м
Ожидать падения гривни стоит уже в конце осени, уверен эксперт
Весь год украинская гривня будет достаточно стабильной. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
По его мнению, время от времени гривня будет ослабевать, а потом снова укрепляться. Но это будут незначительные колебания. Такую ситуацию эксперт связывает с выборами.
"Этот год – год выборов. Поэтому никаких взлетов или падений гривни не будет. [...] Сегодня гривня немного ослабевает, потом будет снова усиливаться. И такое колебание на уровне 27,6, 27,7, 27,8 гривен будет четко до конца предвыборной гонки. К лету мы будем держаться на уровне 28 гривень за доллар", – говорит Пендзин.
При этом, по словам экономиста, украинский рынок не будет страдать от недостатка американской валюты.
"Весной аграрии будут покупать химикаты, будут покупать "дизельку", будут конвертировать свои доллары в гривни, насытят в очередной раз рынок долларами. Но мы имели такой же процесс в январе, когда пришли на рынок инвесторы и выкупили государственные облигации с погашением до конца года. В феврале у нас будет на 600 миллионов долларов транша от Всемирного банка, под гарантии которого мы получаем с вами кредиты. Так что в этом году у нас будут источники поступления валюты на внутренний рынок", – продолжает эксперт.
Но в то же время мощного толчка для роста гривни нет.
"Экономика демонстрирует 2-3% роста. Поэтому мощного толчка для роста гривни в связи с ростом экономики нет. Так что все это будет в той или иной степени компенсироваться", – добавляет Пендзин.
Несмотря на такую стабильность в течение года, в последние месяцы может произойти значительное ослабление гривни.
"Я думаю, что будет большая проблема в ноябре-декабре, потому что все это давление, которое сейчас происходит, оно рано или поздно должно выплеснуться. И в ноябре-декабре у нас будет погашение краткосрочных облигаций, которые были куплены в январе. Это создаст очередной давление на валютный рынок. И гривня может значительно потерять позиции", – суммирует экономический эксперт.
Напомним, ранее эксперты прогнозировали укрепление гривни в феврале. Украинскую гривню в феврале 2019 года поддержат несколько факторов, считают они.
Впрочем, с таким утверждением согласны не все специалисты. Например, старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует, что в феврале украинцев ждет подорожание доллара.
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