Стабильность с проблемным финалом: что будет с курсом гривни в 2019-м

Ожидать падения гривни стоит уже в конце осени, уверен эксперт

Фото: Национальный банк Украины.

Стабильность с проблемным финалом: что будет с курсом гривни в 2019-м Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/da5/9f0/5c5da59f029bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/da5/9f0/5c5da59f029bb.jpg 2019-02-16T11:40:00+02:00 Экономика Ожидать падения гривни стоит уже в конце осени, уверен эксперт

Весь год украинская гривня будет достаточно стабильной. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его мнению, время от времени гривня будет ослабевать, а потом снова укрепляться. Но это будут незначительные колебания. Такую ситуацию эксперт связывает с выборами.

"Этот год – год выборов. Поэтому никаких взлетов или падений гривни не будет. [...] Сегодня гривня немного ослабевает, потом будет снова усиливаться. И такое колебание на уровне 27,6, 27,7, 27,8 гривен будет четко до конца предвыборной гонки. К лету мы будем держаться на уровне 28 гривень за доллар", – говорит Пендзин.

При этом, по словам экономиста, украинский рынок не будет страдать от недостатка американской валюты.

"Весной аграрии будут покупать химикаты, будут покупать "дизельку", будут конвертировать свои доллары в гривни, насытят в очередной раз рынок долларами. Но мы имели такой же процесс в январе, когда пришли на рынок инвесторы и выкупили государственные облигации с погашением до конца года. В феврале у нас будет на 600 миллионов долларов транша от Всемирного банка, под гарантии которого мы получаем с вами кредиты. Так что в этом году у нас будут источники поступления валюты на внутренний рынок", – продолжает эксперт.

Но в то же время мощного толчка для роста гривни нет.

"Экономика демонстрирует 2-3% роста. Поэтому мощного толчка для роста гривни в связи с ростом экономики нет. Так что все это будет в той или иной степени компенсироваться", – добавляет Пендзин.

Несмотря на такую стабильность в течение года, в последние месяцы может произойти значительное ослабление гривни.

"Я думаю, что будет большая проблема в ноябре-декабре, потому что все это давление, которое сейчас происходит, оно рано или поздно должно выплеснуться. И в ноябре-декабре у нас будет погашение краткосрочных облигаций, которые были куплены в январе. Это создаст очередной давление на валютный рынок. И гривня может значительно потерять позиции", – суммирует экономический эксперт.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали укрепление гривни в феврале. Украинскую гривню в феврале 2019 года поддержат несколько факторов, считают они.

Впрочем, с таким утверждением согласны не все специалисты. Например, старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует, что в феврале украинцев ждет подорожание доллара.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.