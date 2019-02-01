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"Гривня станет сильнее": эксперт рассказал, какого курса доллара ждать в феврале

Сегодня, 12:23

Ряд факторов поддержит украинскую валюту, считает аналитик

Фото: flickr.com
Фото: flickr.com.
"Гривня станет сильнее": эксперт рассказал, какого курса доллара ждать в феврале //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/737/027/5c473702747da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/737/027/5c473702747da.jpg Финансы Ряд факторов поддержит украинскую валюту, считает аналитик

Украинскую гривню в феврале 2019 года поддержат несколько факторов. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

"Гривня в этом году в феврале будет чувствовать себя намного сильнее и успешнее из-за нескольких факторов. В первую очередь риски и негатив прошлых годов в большей мере минимизированы траншем МВФ, который увеличил резервы НБУ до рекордных за последние несколько лет значений. Вследствие чего, роста доллара в зимний период мы не наблюдаем. За счет этого девальвационные ожидания также резко сократились до более низких значений, что не оказывает дополнительный спрос на доллар в этот период", – отметил Пархоменко.

По его словам, худшим курсовым сценарием может стать снижение обменного курса до 28 гривен за доллар.

"В тоже время особых положительных факторов для существенного роста гривни ниже отметок 27 гривен за доллар ожидать не стоит, предстоящие выборы в марте этого года не дают возможности инвесторам пока делать ставки на гривню из-за неопределенности будущей монетарной политики нашего правительства. В связи с этим потенциал у гривни крайне ограничен, но до выборов. Но уже после мы имеем все шансы для стремительного укрепления нашей валюты", – считает аналитик.

Впрочем, с Пархоменко согласны не все специалисты. Например, старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует, что в феврале украинцев ждет подорожание доллара.

Подробнее о прогнозах читайте на сайте "Сегодня" в материале "Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале".

Кроме того, ранее эксперты объяснили, как может меняться курс гривни в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. Официальные данные за 2018 год пока не обнародованы.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года. 

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АВТОР:

Ксения Капустинская

Источник:

Сегодня

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