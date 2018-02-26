Стало известно, как жестокие морозы в Украине повлияют на урожай

В западной части Украины наблюдаются самые низкие температуры, а на остальной территории – нехватка снега

Резкое похолодание в Украине не угрожает урожаю озимых культур. Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

"На сегодня можно говорить о том, что морозы до 20 градусов никакой угрозы для урожая озимых культур не представляют", – отметила эксперт.

По словам Адаменко, в западной части Украины наблюдаются самые низкие температуры, ниже 20 градусов мороза. Однако озимым культурам в этом регионе тоже ничего не угрожает, поскольку на полях лежит достаточно надежный снежный покров – более 10 см. Адаменко добавила, что именно благодаря снегу понижения температуры почвы не произошло.

"На остальной территории Украины снега поменьше, но там и температуры повыше. На сегодня можно говорить, что эти три дня холодной погоды на озимые посевы никак не повлияют", – отметила эксперт.

Адаменко также сообщила, что с 27 февраля в Украине ожидается выход двух южных циклонов, вследствие чего южные и центральные области засыплет снегом до 1-2 марта.

"Добавится снега как раз там, где его было недостаточно. А это в Херсонской, в большей части Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Грядущие снегопады также благоприятно повлияют на урожай озимых культур и в будущем для посева яровых культур", – сообщила эксперт.

Напомним, по сообщениям синоптиков, в Украине в течение ближайших дней сохранится морозная погода со снегопадами. Метеорологический условия будут очень тяжелыми.