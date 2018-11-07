Стало известно, какое оружие Турция будет поставлять Украине: видео

Переговоры о покупке Bayraktar TB2 продолжались около двух лет

Турция будет поставлять Украине оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina.

Отмечается, что соглашение о покупке этих летательных аппаратов подписано во время визита президента Украины Петра Порошенко 3-4 ноября в Турцию. Глава государства лично посетил предприятие в ходе поездки в страну на прошлой неделе.

Переговоры о покупке БПЛА продолжались около двух лет. За это время представители Министерства обороны Украины посещали Турцию и знакомились с различными этапами испытаний Bayraktar TB2.

Данный БПЛА оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, его корпус выполнен из композитных материалов и оборудован системой автоматического взлета и посадки. Он может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Технические характеристики Bayraktar TB2: длина – 6,5 метров; размах крыла – 12 м, радиус действия – 150 км; максимальная взлетная масса – 560 кг; максимальный вес полезной нагрузки – 50 кг; аппарат может развивать скорость полета до 222 км/час; крейсерская скорость – 130 км/час.

Отмечается, что эта модель побила мировой рекорд среди беспилотных летательных аппаратов в классе тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета. Так, во время тестовых полетов в июне и августе 2014 года он находился в небе на высоте 8 км 24 часа 34 минуты.

Сейчас рассматривается возможность частичной локализации производства оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов на мощностях ГП "Антонов", что входит в состав концерна "Укроборонпром".

Ранее мы писали, что Порошенко намекнул, какое оружие Украина может продавать Турции. Президент отметил, что сотрудничество Украины и Турции в оборонно-технической сфере является взаимовыгодным.

Напомним, еще в 2016 году Украина и Турция подписали план военного сотрудничества. План содержит практические шаги, направленные на наращивание оперативных возможностей Вооруженных сил Украины. В частности, речь шла о реформировании и военном планировании, военном образовании и подготовке войск, консультативно-совещательной помощи, сотрудничестве между видами вооруженных сил.

В 2017 году в Турции прошла международная выставка IDEF-2017, на которой были представлены новинки украинского ВПК. Украинская и турецкая стороны подписали там несколько соглашений, позволяющих реализовать проекты, связанные с производством боеприпасов, а также различной авиатехники. В Украине считают результаты турецкой выставки настоящим прорывом, потому что до сих пор военное сотрудничество Украины со странами НАТО, к которым относится и Турция, было эпизодическим.