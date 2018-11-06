Порошенко намекнул, какое оружие Украина может продавать Турции

Сотрудничество Украины и Турции в оборонно-технической области является продуктивным и взаимовыгодным, сказал украинский президент Петр Порошенко в интервью турецкому информационному агентству "Anadolu Agency", сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Президент отметил продуктивные встречи по широкому кругу вопросов, в частности безопасности, обороны, военно-технического сотрудничества, экономики, туризма и культуры, контактов между людьми, между правительствами. "Мы провели очень продуктивные переговоры в Турции, которые составляют исключительную важность во многих сферах", – рассказал Порошенко о результатах официального визита в Турецкую республику.

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Глава государства отметил: "Сотрудничество в оборонно-технический сфере не любит огласки. Однако, я могу сказать, что сотрудничество в этих сферах является взаимовыгодным для обоих государств".

"Мы демонстрируем нашу поддержку и надежность турецкому сектору обороны и безопасности продуктами в различных сферах, начиная, прежде всего, из сферы авиации, танкостроения т.д.", – сказал президент и отдельно отметил наличие на сегодняшний день сильных военно-технических мощностей Украины.

"В сложное для Украины время мы чувствуем надежность со стороны наших турецких партнеров в условиях российской агрессии", – подчеркнул он.

Порошенко также отметил поддержку Турцией Украины в рамках НАТО и весомую роль этого государства в трастовом фонде НАТО.

"Я говорю, что если я бы мечтал о еще лучших отношениях между двумя странами, двумя народами и двумя президентами, это было бы невозможно, поскольку мы имеем полное доверие, полную поддержку и полную дружбу", – подчеркнул президент и отметил, что взаимосвязи не ограничиваются только сферами политики, безопасности или обороны.

Напомним, еще в 2016 году Украина и Турция подписали план военного сотрудничества. План содержит практические шаги, направленные на наращивание оперативных возможностей Вооруженных сил Украины. В частности, речь шла о реформировании и военном планировании, военном образовании и подготовке войск, консультативно-совещательной помощи, сотрудничестве между видами вооруженных сил.

В 2017 году в Турции прошла международная выставка IDEF-2017, на которой были представлены новинки украинского ВПК. Украинская и турецкая стороны подписали там несколько соглашений, позволяющих реализовать проекты, связанные с производством боеприпасов, а также различной авиатехники. В Украине считают результаты турецкой выставки настоящим прорывом, потому что до сих пор военное сотрудничество Украины со странами НАТО, к которым относится и Турция, было эпизодическим.