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Стало известно, какой суд будет рассматривать новые газовые споры Украины и России

31 декабря, 16:45

Все существующие иски "Газпрома" и "Нафтогаза" были обнулены, напомнил Коболев

/ Фото: Сегодня

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Рассмотрение возможный споров между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" по новому контракту на транзит газа будет проходить по шведскому праву. Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев на брифинге, который транслировал телеканал "Украина 24".

"Новые потенциальные конфликтные ситуации – надеюсь, что их не будет, – будут рассматриваться арбитражем по новым контрактам. Право шведское", – сказал Коболев.

Как известно, спорами по контракту от 2009 года, действие которого заканчивается 1 января 2020 года, также занимался Стокгольмский арбитраж.

При этом Коболев напомнил, что все прошлые спорные вопросы между "Нафтогазом" и "Газпромом" обнулены, иски по ним отозваны и не могут быть поданы снова.

Напомним, 30 декабря переговоры России и Украины о транзите газа завершились подписанием контракта. Сайт "Сегодня" уже рассказывал о том, что получит Украина от заключения нового соглашения о транзите. Основой газового компромисса стало положение, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – живыми деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. Кроме того, стороны обнулили все судебные претензии друг к другу.

Еще 27 декабря "Нафтогаз" подтвердил получение денегот "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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газ Газпром Нафтогаз Украины газовые переговоры транзит газа Андрей Коболев Стокгольмский арбитраж

Источник: Сегодня

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