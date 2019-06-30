Стало известно, кто больше всего востребован на рынке труда в Украине

По данным Госслужбы занятости, наибольший спрос наблюдается на квалифицированных рабочих

Фото: Pixabay

Наибольшим спросом на рынке труда в Украине пользуются квалифицированные рабочие и работники сферы услуг. Об этом пишет агентство УНН со ссылкой на Государственную службу занятости.

Наибольший спрос наблюдается на квалифицированных рабочих: водителей, трактористов, швей, слесарей, электромонтеров, электрогазосварщиков, монтеров пути, токарей, рабочих по комплексному обслуживанию, художников, каменщиков, озеленителей и столяров.

По данным Госслужбы занятости, востребованы также работники сферы услуг – продавцы, повара, охранники, официанты, младшие медсестры, пекари, бармены, помощники воспитателя, горничные, кондукторы общественного транспорта, парикмахеры, социальные работники.

В ведомстве также добавили, что стабильно высоким остается спрос на профессионалов и специалистов с опытом работы – бухгалтеров, врачей, учителей, специалистов государственной службы, экономистов, инженеров различных отраслей, фармацевтов, а также провизоров.

Среди простых профессий наиболее востребованы подсобные рабочие, грузчики, уборщики, дворники, сторожа, кухонные рабочие, укладчики-упаковщики и кладовщики.

О том, что происходит на рынке труда в Украине, читайте также в статье "Сегодня": "Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть".

В то же время, по словам аналитиков, самые активные среди работодателей — представители сфер продаж, туристического и гостиничного направлений, а также те, кто готов трудоустроить сотрудников с минимальным опытом работы.

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