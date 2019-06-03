Стало известно, на сколько Россия урезала поставки нефтепродуктов в Украину
Андрей Герус сообщил, что у топливного рынка есть время переориентироваться
Россия уменьшила поставки нефтепродуктов в Украину на 30-50%. Об этом 3 июня написал представитель президента в правительстве Андрей Герус на своей странице в Facebook.
По его словам, Москва пытается "создать кризис и дестабилизацию топливного рынка".
"Сейчас на рынке профицит, спрос в июне низкий, поэтому есть время переориентироваться. Главная задача – иметь диверсифицированные источники поставок нефтепродуктов до начала сбора урожая, когда будет расти спрос на топливо", – отметил он.
Напомним, 1 июня 2019 года вступили в силу ограничения России на экспорт нефтепродуктов в Украину. Теперь они возможны только при наличии разрешений, выданных Министерством экономического развития РФ.
На прошлой неделе Антимонопольный комитет Украины предупредил, что розничные цены на автомобильное топливо могут вырасти в стране из-за российских санкций.
В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что ограничения России на поставки нефти и нефтепродуктов в Украину могут создать серьезные вызовы для нашей страны. По его словам, из России поступает около 40% дизеля, поэтому украинский бизнес должен быть готовым к диверсификации поставок.
В конце апреля также разгорелся скандал из-за загрязненной российской нефти:
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