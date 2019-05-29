Украинцев предупредили о возможном росте цен на топливо из-за России

Топливо может подорожать в связи со вступлением в силу новых правил вывоза продукции из РФ

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Розничные цены на автомобильное топливо могут вырасти в Украине из-за вступления в силу с 1 июня 2019 года новых правил вывоза из России бензина, дизельного топлива и сжиженного газа. Об этом 29 мая информирует пресс-служба Антимонопольного комитета (АМКУ).

Поставки будут возможны только при наличии разрешения, выданного Министерством экономического развития РФ.

"Поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится в Украину с территории Беларуси и РФ, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок топлива из этих стран", – говорится в сообщении.

В АМКУ подчеркнули, что новые правила "создают риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и могут обусловить рост цен на горючее в розничной сети, в том числе в связи с необходимостью диверсификации источников поставок".

В ведомстве добавили, что сообщили об угрозах для рынка в Администрацию президента, Совет национальной безопасности и обороны, а также Кабинет министров.

Ранее СМИ сообщили, что компания "Тенгизшевройл", которая является крупнейшим производителем сжиженного газа в Казахстане, остановила поставки в Украину – трейдер опасается проблем с прохождением вагонов через российско-украинскую границу из-за вступления в силу с 1 июня российских санкций в отношении Украины.

В свою очередь коммерческий директор "Укргаздобычи" Сергей Федоренко сообщил, что "Тенгизшевройл" не может получить разрешение на транзит по железной дороге через территорию РФ. Он предположил, что другие казахстанские компании также не смогут осуществлять поставки на украинский рынок с июня.

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