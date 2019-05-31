Данилюк предупредил о серьезных вызовах из-за "нефтяных" ограничений РФ

Секретарь СНБО призвал бизнес быть готовым к диверсификации поставок

Фото: Официальный сайт президента Украины

Ограничения России на поставки нефти и нефтепродуктов в Украину, которые вступают в силу с 1 июня, могут создать серьезные вызовы для нашей страны. Об этом 31 мая заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

"Мы должны быть к этому готовы. Возможно, будут ограничения в поставках дизеля, масел и поставок нефти. Все это вызовы, на которые нужно искать ответ", – подчеркнул он.

По его словам, из России поступает около 40% дизеля, поэтому бизнесу необходимо быть готовым к диверсификации поставок.

"Все-таки возможны варианты, что будет просто замена поставщика и не будет реального ограничения страны, но мы должны быть готовы к этому. Объемы топлива высокие, варианты диверсификации существуют. Некоторые могут требовать времени, некоторые просто приводят к росту стоимости продукта, например бензина", – добавил секретарь СНБО.

Напомним, с 1 июня поставки ряда продукции, в числе которой нефть и нефтепродукты, будут возможны из России в Украину только при наличии разрешения, выданного Министерством экономического развития РФ.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что компания "Тенгизшевройл", которая является крупнейшим производителем сжиженного газа в Казахстане, остановила поставки в Украину – трейдер опасается проблем с прохождением вагонов через российско-украинскую границу из-за ограничений РФ.

На фоне этого Антимонопольный комитет предупредил, что розничные цены на автомобильное топливо могут вырасти в Украине.

В конце апреля также разгорелся скандал из-за загрязненной российской нефти:

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