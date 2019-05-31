Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Данилюк предупредил о серьезных вызовах из-за "нефтяных" ограничений РФ

31 мая, 19:45

Секретарь СНБО призвал бизнес быть готовым к диверсификации поставок

Фото: Официальный сайт президента Украины

Ограничения России на поставки нефти и нефтепродуктов в Украину, которые вступают в силу с 1 июня, могут создать серьезные вызовы для нашей страны. Об этом 31 мая заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

"Мы должны быть к этому готовы. Возможно, будут ограничения в поставках дизеля, масел и поставок нефти. Все это вызовы, на которые нужно искать ответ", – подчеркнул он.

По его словам, из России поступает около 40% дизеля, поэтому бизнесу необходимо быть готовым к диверсификации поставок.

"Все-таки возможны варианты, что будет просто замена поставщика и не будет реального ограничения страны, но мы должны быть готовы к этому. Объемы топлива высокие, варианты диверсификации существуют. Некоторые могут требовать времени, некоторые просто приводят к росту стоимости продукта, например бензина", – добавил секретарь СНБО.

Напомним, с 1 июня поставки ряда продукции, в числе которой нефть и нефтепродукты, будут возможны из России в Украину только при наличии разрешения, выданного Министерством экономического развития РФ.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что компания "Тенгизшевройл", которая является крупнейшим производителем сжиженного газа в Казахстане, остановила поставки в Украину – трейдер опасается проблем с прохождением вагонов через российско-украинскую границу из-за ограничений РФ.

На фоне этого Антимонопольный комитет предупредил, что розничные цены на автомобильное топливо могут вырасти в Украине.

В конце апреля также разгорелся скандал из-за загрязненной российской нефти:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег нефть, Данилюк, санкции, нефтепродукты

Вы сейчас просматриваете новость " Данилюк предупредил о серьезных вызовах из-за "нефтяных" ограничений РФ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России заявили о начале поставок чистой нефти в Венгрию

29 мая, 15:31

О запуске перекачки кондиционной нефти рассказали в "Транснефти"

Польша ждет от России "переломных" переговоров по скандалу с загрязненной нефтью

29 мая, 11:53

Польская Orlen подсчитывает потери из-за низкого качества черного золота

Украина возобновила транзит нефти в Европу по "Дружбе"

21 мая, 12:44

О восстановлении прокачки сообщила компания "Укртранснафта"

Новый контракт на транзит нефти между Украиной и Россией: подробности переговоров

20 мая, 14:34

О деталях переговоров сообщил гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко

Кот, проглотивший осу, стал звездой Сети

Был одиночкой и любил груши. Факты о жизни волка Васи

8 «здоровых привычек», от которых больше вреда, чем пользы

Найден безопасный способ останавливать рост раковых клеток

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Смартфон: Как отличить оригинальный от подделки

Названы смартфоны с самым большим уровнем излучения

Эстония: РФ нападет на Беларусь, но при одном условии

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Сегодня, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Вчера, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

29 мая, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

29 мая, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов

Няня сына Меган Маркл и принца Гарри уволилась спустя 2 недели

В чем польза имбиря и как правильно употреблять его в пищу
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь