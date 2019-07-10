Стало известно, на сколько занижен прожиточный минимум в Украине
О несоответствии прожиточного минимума современным потребностям заявил Пацкан
Установленный законом о государственном бюджете Украины размер прожиточного минимума, повысившийся в июле 2019 года, в 1,9 раза меньше от фактически рассчитанного. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан в интервью "РБК-Украина".
"У нас вообще проблема с прожиточным минимумом. Установленный законом о госбюджете он ни количественно, ни качественно не соответствует современным потребностям: в 1,9 раза меньше от фактически рассчитанного, к тому же рассчитанного Минсоцполитики в ценах мая", – подчеркнул он.
При этом, по словам Пацкана, в правительстве признают, что прожиточный минимум почти вдвое меньше необходимого уровня.
Новости "Сегодня" сообщали, что средний прожиточный минимум с июля 2019 года вырос с 1853 до 1936 грн, для детей до шести лет – с 1626 до 1699 грн, для детей от шести до 18 лет – с 2027 до 2118 грн, для трудоспособных граждан – с 1921 до 2007 грн, для нетрудоспособных лиц – с 1497 до 1564 грн.
В то же время, по данным Госслужбы статистики, в Украине количество граждан, которые по итогам 2018 года получали меньше законодательно установленного прожиточного минимума в месяц, составило 500 тыс. человек, или 1,3% от общей численности населения, тогда как годом ранее их было 900 тыс. человек (2,4%).
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