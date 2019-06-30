Чего ждать в июле: рост прожиточного минимума и подорожание оформления паспортов

В июле пенсионерам заново пересчитают пенсии и выплатят надбавки

Заявление на оформление биометрического загранпаспорта можно подать онлайн. Фото: Depositphotos

Середина лета принесет украинцам немало новшеств. Так, пенсионерам поднимут выплаты, для электрокаров в стране собираются установить больше зарядок, а за оформление паспорта теперь придется платить больше. Сайт "Сегодня" собрал главные изменения июля и рассказывает, чего ждать украинцам.

Вырастут социальные выплаты

С 1 июля в Украине вырастет прожиточный минимум. Из-за этого надбавки получат все, у кого выплаты привязаны к прожиточному минимуму: получатели минимальной пенсии и пенсионеры со сверхнормативным стажем, лица с инвалидностью, льготники, а также лица, у которых есть особые заслуги перед Украиной (ордена, почетные звания).

Cейчас минимальные пенсии получает около 600 тыс. пенсионеров, с 1 июля для них выплаты вырастут на 67 грн и составят 1564 грн.

Инвалидам войны, участникам боевых действий, получающим минимальные выплаты, добавили:

1-й группе –191 грн (стало 4457 грн);

2-й – 171 грн (стало 3988);

3-й – 151 грн (стало 3519) грн;

участникам боев – 110 грн (стало 2470).

Тем, кто стал инвалидом из-за Чернобыля, выплатят:

для 1-й группы – 2346 грн (+100 грн);

для 2-й – 1955 грн (+84 грн);

для 3-й – 1720 грн (+74 грн);

Пенсионеры, участники боевых действий и несовершеннолетние узники концлагерей, ставшие инвалидами:

1-й группы – получат дополнительно по 782 грн (+33,5 грн);

2-й группы – 625 грн (+27);

3-й группы – 469 грн (+20);

участники войны и узники – по 156 грн (+6,7 грн);

за боевую медаль дадут еще 7,82 грн (+34 коп.), за орден – 23,46 грн (+1,02 грн).

Пенсии людям с большим стажем увеличат

Помимо повышения социальных стандартов и надбавок к пенсиям выплаты увеличат людям с длительным страховым (трудовым) стажем, но с невысоким размером пенсионных выплат. Речь идет о стаже женщин – более 30 лет и мужчин – со стажем более 35 лет.

Правда, надбавка будет не слишком существенной – 1% от прожиточного минимума за каждый год стажа, который превышает вышеупомянутые цифры.

Оформить паспорт станет дороже

С июля в Украине подорожает оформление загранпаспортов и ID-карт. Стоимость услуг изменится следующим образом:

оформление ID-карты до 20 рабочих дней – 345 грн (126 грн за услугу и 219 грн за бланк), а ранее – 279 грн;

оформление ID-карты до 10 рабочих дней – 471 грн (252 грн за услугу и 219 грн за бланк), а ранее – 366 грн;

оформление загранпаспорта до 20 рабочих дней – 682 грн (352 грн за услугу и 330 грн за бланк), а ранее – 557,32 грн;

оформление загранпаспорта до семи рабочих дней и до трех рабочих дней при наличии оснований – 1034 грн (704 грн за услугу и 330 грн за бланк), а ранее – 810,32 грн.

К слову, новые расценки будут распространяться и на восстановление или замену утерянных, украденных или испорченных документов.

Присвоить адрес можно будет бесплатно

По данным Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ с 1 июля в стране начнет работать экспериментальный порядок по присвоению адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества.

Порядок предусматривает возможность присвоения адреса на безвозмездной основе по желанию застройщика:

при получении строительного паспорта застройки земельного участка или градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;

после получения документа, который дает право на выполнение строительных работ;

после принятия объекта в эксплуатацию.

Напомним, что сейчас раньше цена услуги стартовала от 1000 грн, в зависимости от места, типа объекта, срочности и т.д.

Новшества для владельцев электрокаров

С 1 июля в Украине новые и отремонтированные парковки необходимо будет оборудовать зарядками для электрокаров, т.к. это является одним из требований обновленных государственных строительных норм.

Согласно новым изменениям, не менее 5% машиномест от общего количества в гаражах и на автостоянках необходимо выделять для обустройства зарядными устройствами для электрокаров. До 2030 г. в правительстве планируют абсолютно все парковки обустроить зарядными устройствами для электромобилей, ведь уже весной 2019 спрос на экологический транспорт вырос на 67%, а численность таких машин уже превышает 13 тыс.

Налоги на посылки из-за границы

С июля украинцам придется уплачивать НДС на посылки стоимостью от 100 евро. За посылку, стоимость которой превышает 100 евро, придется заплатить НДС в 20% и 10% пошлины с суммы, превышающей лимит. Еще для определенной группы товаров нужно будет оплатить акциз, но только на ту сумму, которая превышает установленный лимит.

Стоит отметить, что налог платится не со всей суммы, а только с разницы, которая выше установленных 100 евро. Например, если вы закажете на зарубежном сайте MP3-плеер стоимостью в 160 евро, то НДС нужно будет заплатить только с этих 60 евро – 12 евро, ну, и еще плюс 10% пошлины – 6 евро.

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