Стало известно, сколько денег "ушло" на пенсии украинцев

Сумма за месяц исчисляется десятками миллиардов гривен

Стало известно, сколько денег "ушло" на пенсии украинцев 2019-03-26T09:28:54+02:00 Экономика Сумма за месяц исчисляется десятками миллиардов гривен

Пенсионный фонд (ПФ) Украины по состоянию на 25 марта завершил финансирование пенсий и жилищных субсидий за март. Об этом сообщила пресс-служба Фонда на официальной странице в Facebook.

Так, на пенсионные выплаты в марте направлено 36,41 млрд гривен. По сравнению с февралем за счет надбавок и повышения субвенция выросла почти на 6 млрд гривен, с 30,97 млрд гривен.

На монетизированные субсидии ПФ потратил 3,98 млрд грн. Средства выплачены пенсионерам-субсидиантам вместе с пенсиями.

Напомним, с 1 марта Кабмин ввел автоматическую индексацию пенсий. В результате пенсия выросла для 8,97 млн украинцев. При этом перерасчет стал ежегодным – с марта каждого года размер пенсий будет повышаться в зависимости от инфляции и роста зарплат в стране.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко рассказал, как выросли пенсии в Украине. Наибольшее число украинцев получили повышение пенсий от 100 до 400 гривен. При этом средняя сумма повышения для украинцев, пенсии которых подлежали перерасчету, составляет 514 гривен.

Кроме того, "Сегодня" разбирались, реально добавить еще одну выплату для пенсионеров: "Пенсионерам сулят 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, сколько денег "ушло" на пенсии украинцев". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.