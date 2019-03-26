Пенсионерам сулят выдать 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность

Власти говорят о новых доплатах. Эксперты: не хватает роста экономики

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Пенсионерам сулят выдать 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность Коновалова Христина , Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8ab/c3d/5c98abc3d5dc4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8ab/c3d/5c98abc3d5dc4.jpg 2019-03-26T07:00:00+02:00 Экономика Власти говорят о новых доплатах. Эксперты: не хватает роста экономики

Украинским пенсионерам, возможно, будут платить разовую ежегодную доплату к пенсиям, об этом заявил на днях президент Петр Порошенко. Точных сроков он не назвал, отметив, что это может произойти лишь "в случае роста экономики страны". По данным Госслужбы статистики, экономика Украины растет уже 12 кварталов подряд, и эта тенденция должна сохраниться и в 2019 году.

Как повысят выплаты

По словам президента, он не исключает введения для людей, получающих минпенсию, ежегодной 13-й пенсии.

"Мы будем продолжать приоритет пенсионеров при реализации соцполитики. Одним из вариантов станут выплаты 13-й пенсии ежегодно тем, кто получает минимальную пенсию. Для этого нам надо обеспечить рост экономики — прорыв, если хотите", — сказал он.

Отметим, что в Польше, где идею 13-й пенсии, причем для всех, хотят реализовать уже с мая этого года, рост ВВП продолжается непрерывно 23 года и в среднем составляет 4,2% в год. Украина пока не достигла таких показателей — у нас за последние 23 года были как падения ВВП, так и рост его всего 1—2% в год.

Экономические эксперты

Экономисты говорят, что при нынешнем годовом дефиците ПФ в 157 млрд грн и ожидаемом росте ВВП менее 3% сложно найти какие-то источники для повышения пенсий.

"У меня пока пессимистические прогнозы, будет ли прорыв в экономике, — говорит исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. — Темпы ее роста замедляются: за февраль в промышленности они ниже на 2%, чем в феврале 2018 года. Главный источник роста любого ВВП — это труд, прибавочная стоимость, а в нашей основной продукции на экспорт труда не много, поэтому и ВВП у нас растет медленно".

Президент Украналитцентра Александр Охрименко считает, что вероятность 13-й выплаты при нынешних обстоятельствах может быть обусловлена только политической конъюнктурой:

"Экономических предпосылок нет, но есть политическая целесообразность в связи с парламентскими выборами осенью. И будущий президент эту идею вполне может реализовать за счет эмиссии".

Впрочем, по подсчетам Минсоцполитики, тех, кто получает минпенсию, в Украине всего около 300 тыс. чел.

"Если пенсия хотя бы на гривню больше минимальной, она уже таковой не считается", — уточняют в Минсоцполитики.

Оценочно выходит, что на выплату 300 тысяч 13-х минпенсий (1497 грн) надо в год всего около 5,5 млрд грн, или примерно 1% доходов Пенсфонда (ПФ), что немного. Однако эксперты сомневаются, будет ли это справедливо по отношению к тем, у кого пенсия больше минимальной на 1—2 грн, из-за чего эти пенсионеры еще одну пенсию не получат.

Пенсионные эксперты: "О будущем забывают"

Пенсионные эксперты обращают внимание, что власти декларируют заботу о пенсионерах нынешних, но забывают о тех, кому до пенсии еще далеко. Бывший замглавы Пенсионного фонда Виктор Колбун напомнил, что уже 15 лет откладывается введение личных накопительных пенссчетов, которые позволяют самому накопить на пенсию. По его мнению, это не стимулирует молодых людей, работающих по найму, показывать реальные зарплаты и увеличивает дефицит Пенсфонда.

Напомним, недавно Розенко рассказал, как выросли пенсии в Украине. Наибольшее число украинцев получили повышение пенсий от 100 до 400 гривен.

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АВТОРЫ: Коновалова Христина , Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.