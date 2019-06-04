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Стало известно, сколько газа добыла Украина с начала года

4 июня, 14:09

Страна планирует перейти на самообеспечение голубым топливом

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

За пять месяцев 2019 года в Украине добыли 8,8 млрд кубометров газа, что на 3,34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные "Укртрансгаза".

Всего в мае добыто 1,8 млрд кубических метров топлива. 

При этом среднесуточная добыча снизилась на 0,98% – с 58,04 до 57,57 млн кубов в сутки. Этот показатель снижается четвертый месяц подряд.

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В то же время, частная газодобывающая компания Украины "ДТЭК Нефтегаз" по итогам первых пяти месяцев 2019 года увеличила добычу на 0,46% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 681,2 млн куб. м природного газа.

Как сообщалось, Украина планирует наращивать добычу газа внутри страны, чтобы полностью отказаться от импорта голубого топлива уже в ближайшие годы. По словам главы правительства Владимира Гройсмана, страна вполне способна перейти на полное обеспечение потребностей в голубом топливе, но осталось "найти" еще около 11 млрд кубометров газа собственной добычи в год.

Напомним, в Полтавской области недавно пробурили новую скважину глубиной шесть километров, которая позволит добывать больше украинского газа:


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Тег газ, Украина, энергонезависимость, Укртрансгаз, добыча газа

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Сегодня

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