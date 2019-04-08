Отечественный вместо импортного: ДТЭК будет добывать еще больше газа в Полтавской области

По прогнозам экспертов, уже через 5 лет Украина сможет полностью обеспечить себя отечественным газом

Отечественный вместо импортного: ДТЭК будет добывать еще больше газа в Полтавской области 2019-04-08T22:53:00+03:00 Другие регионы По прогнозам экспертов, уже через 5 лет Украина сможет полностью обеспечить себя отечественным газом

ДТЭК будет добывать еще больше газа на Полтавщине. Там компания пробурила новую скважину глубиной шесть километров – это глубинное бурение. В чем его сложность и насколько это увеличит добычу собственного газа – узнавали корреспонденты "Сегодня".

Чтобы добраться к газу добытчикам приходится круглосуточно бурить. Эта установка работает на Мачухском месторождении в Полтавской области. Залежи здесь – на глубине около 6 километров. Добраться туда задача не из легких, говорят буровики. Но возможно.

Компания ДТЭК не первый раз бурит так глубоко. Недавно получили газ с такой же глубины на Симеренковском месторождении, на котором добывают 8% всего газа отечественной добычи.

"Симеренковское месторождение находится на поздней стадии эксплуатации. Поэтому газ добывать становится все тяжелее, и это требует инновационных технологий", – говорит руководитель отдела бурения ДТЭК Нафтогаз Виталий Иванишин.

Современное оборудование позволяет не только бурить глубже, или скачивать больше горючего. Новейшие технологии помогают лучше искать залежи.

"Украина имеет существенный потенциал на больших глубинах. На глубине более 5 км значительная часть активов государственных компаний является истощенной, то есть это месторождения, на которых добывалось нефть и газ в течение 50 лет, 40 лет. Чтобы добыть на сегодняшний момент этот газ, поднять его на поверхность, нужно применять огромное количество современных технологий", – заявил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Роман Опимах.

Государственные компании только с прошлого года начали покупать новые буровые установки. В то время частные компании уже выполняют глубинное бурение. В частности компания ДТЭК планирует добычу глубже семи километров.

"ДТЭК системно инвестирует в наращивание объемов добычи газа и в применение новых технологий. Только в текущем году объем наших инвестиций в глубокое бурение составит около 3 млрд гривен. И это несомненно поможет компании увеличит объемы добычи газа и приблизить Украину к энергетической независимости", – говорит генеральный директор ДТЭК Нафтогаз Игорь Щуров.

В этом году украинские компании пробурят почти 200 новых скважин, говорят эксперты. Чтобы увеличить добычу газа из государственных скважин важно прежде всего обновить насосы и провести доразведку месторождений. Получить больше инвестиций на оборудование государственных предприятий могли бы в сотрудничестве с частными.

"Частные компании значительно улучшили свои результаты и за последние 10-12 лет, объемы добычи газа частными компаниями выросли в 3 раза. Объемы добычи государственными компаниями остаются относительно стабильными", – заверяет директор ExPro Consulting Геннадий Кобаль.

По прогнозам экспертов, уже через 5 лет Украина сможет полностью обеспечить себя отечественным газом.

Напомним, госкомпании и бюджетные учреждения в Академии ДТЭК учатся повышать энергоэффективность. Сертифицированные энергоаудиторы на мастер-классе рассказали, как выполняется сертификация энергоэффективности зданий.

Также мы писали, что Украина постепенно отказывается от импортного газа – добыча голубого топлива растет. Для атомных электростанций энергетики меняют поставщиков: вместо российского завозят американское топливо.

Кроме того сообщалось, что ДТЭК в прошлом году вложил около 5 млрд гривен в переоборудование шахт. Благодаря новой современной технике на предприятиях появляются новые рабочие места.

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