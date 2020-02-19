Миллионы гривен: каждый второй "слуга народа" получает компенсацию за жилье

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

В украинском парламенте, который планирует рассматривать земельную реформу три месяца, выплатили 5,81 млн гривен народным депутатам в качестве компенсации за проживание в Киеве. Об этом рассказали в общественном движении "Чесно".

Согласно данным на сайте Верховной Рады, по сравнению с октябрем 2019 года количество народных депутатов, которые получают такую ​​компенсацию, выросло на 38 человек.

Вот таким является распределение этих нардепов между фракциями и группами Верховной Рады:

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Фракция "Слуга народа" – 121 из 248 (49%);

Группа "За будущее" – 10 из 22 (45%);

Внефракционные – 9 из 21 (43%);

Фракция "Европейская солидарность" – 7 из 27 (26%);

Фракция "Голос" – 4 из 20 (20%);

Фракция ОПЗЖ – 6 из 44 (14%);

Фракция "Батькивщина" – 1 из 24 (4%).

По закону "О статусе народного депутата Украины" нардепы получают компенсацию за наем жилья, если они не обеспечены жильем в столице и проживают на расстоянии более 30 километров от границ Киева.

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В "Честно" отметили, что НАЗК рекомендовало новоизбранным народным депутатам подавать декларации только с апреля 2020 года, что делает невозможным проверку, есть ли сейчас у нардепов жилье в пределах 30-километровой зоны от столицы.

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Напомним, Верховная Рада предварительно одобрила сокращение числа депутатов до 300.

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