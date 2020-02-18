Земельную реформу будут рассматривать три месяца – Арахамия

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что рассмотрение "земельного" законопроекта во втором чтении займет 2,5 – 3 месяца, и планирует общаться с лидерами тех фракций, которые внесли больше всего правок. Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады во вторник.

"Ожидания такие. Если не изменятся существенно какие-то обстоятельства, мы прогнозируем это, основываясь на сегодняшних цифрах, которые мы имеем. Сейчас в среднем рассмотрение одной поправки занимает 3 минуты. Если количество поправок разделить на 3 минуты и вычесть из этой цифры все перерывы и т.д., то это где-то – 2,5-3 месяца работы парламента", – подчеркнул Арахамия.

По его словам, тысячи правок, на которых настаивают члены фракций "Оппозиционная платформа – за жизнь" и "Батькивщина", – не что иное, как намеренное блокирование работы парламента.

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"Я буду лично настаивать на том, чтобы собрать глав фракций и с ними пообщаться – каким образом они будут смотреть в глаза своим избирателям, которые будут говорить, что они заблокировали парламент. Зачем?" – добавил глава фракции "Слуга народа".

Он отметил, что дополнительные пленарные дни Верховной Рады – один из инструментов для ускорения рассмотрения правок.

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"Дополнительные пленарные дни – один из инструментов, которые могут ускорить. Мы еще не решили, потому что думаем, что тогда будет новая серия манипуляций относительно того, что мы ускоряем процесс искусственным образом и так далее", – сказал Арахамия.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Верховная Рада вошла в затяжной процесс земельной реформы. В законопроекте, который рассматривают в парламенте, прописаны такие новации. В частности, парламентарии уменьшили количество земли "в одни" руки с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч. Покупка земли будет разрешена только в безналичной форме, а покупателей обяжут подтверждать происхождение средств. При этом стоимость земли до 2030 года должна быть ниже ее нормативно-денежной оценки. Начальная цена – 1700 долларов за гектар. Финальная будет зависеть от района, области и конкуренции. Иностранные граждане, кроме россиян, смогут купить землю только после референдума. А продажа участков, расположенных возле государственной границы, будет запрещена.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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