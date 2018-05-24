Стало известно, сколько потеряли рядовые британцы из-за Brexit

Сегодня, 08:07

Реальные доходы британских семей упали сильнее, чем прогнозировалось

Фото: AFP
Фото: AFP

Каждое домохозяйство Великобритании потеряло порядка 900 фунтов (1000 евро) после решения страны выйти из Европейского Союза – так называемого Brexit, после которого Британия хочет ассоциацию с ЕС, как у Украины. Об этом заявил глава Банка Англии Марк Карни, передает ТАСС.

"Реальные доходы домохозяйств на 900 фунтов ниже прогнозов, сделанных в мае 2016 года, что представляет собой большую сумму денег", – заявил Карни.

Глава Банка Англии также отметил, что ВВП после Brexit оказался на 2% меньше прогнозируемого до референдума.

Напомним, ранее глава правительства Великобритании Тереза Мэй жестко раскритиковала предложенный Еврокомиссией проект соглашения по Brexit, в частности предусматривающий, что Северная Ирландия может остаться в таможенном союзе ЕС после выхода Британии из состава блока.

Референдум о целесообразности продолжения членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года, победу на нем с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. Они должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер.

Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.
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