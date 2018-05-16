Парламент Шотландии провалил законопроект о Brexit

Вчера, 23:43

Противниками объявления бойкота Лондона выступили консерваторы

фото AFP
фото AFP

Шотландский парламент отказался поддерживать законопроект Великобритании по выходу из состава Евросоюза, после которого Британия хочет ассоциацию с ЕС, как у Украины.

Партии лейбористов, зеленых и демократов объединились и проголосовали солидарно с господствующей Национальной партией Шотландии, передает BBC.

Противниками объявления бойкота Лондона выступили консерваторы.

В конце концов депутаты поддержали решение о несогласии с британским законопроектом о Brexit 93 голосами, против – 30.

Отмечается, что практических последствий для Лондона из такого решения шотландского парламента будет достичь сложно. Однако если премьер-министр Тереза Мэй все же реализует эту инициативу, это станет первым случаем, когда Лондон проигнорировал решение Эдинбурга.

Ранее сообщалось, что представители Великобритании и Европейского Союза договорились о том, что после формального выхода Британии из ЕС 29 марта 2019 года Лондон еще почти два года будет оформлять Brexit.

Напомним, ранее глава правительства Великобритании Тереза Мэй жестко раскритиковала предложенный Еврокомиссией проект соглашения по Brexit, в частности предусматривающий, что Северная Ирландия может остаться в таможенном союзе ЕС после выхода Британии из состава блока.
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