Стало известно, сколько Украина поставила зерна за границу
По данным Минагрополитики, больше всего украинские аграрии продали кукурузы
Украина с начала маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 27 июня экспортировала 49,58 млн тонн зерновых и зернобобовых, тогда как на 15 мая экспорт составлял 44,36 млн тонн. Об этом информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Согласно данным, экспорт пшеницы составил более 15,57 млн тонн, а ячменя – почти 3,53 млн тонн. При этом экспорт кукурузы с начала МГ превысил 29,73 млн тонн.
Кроме того, на указанную дату Украина поставила на внешние рынки 298,1 тыс. тонн муки.
Напомним, заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.
По итогам января-марта 2019 года внешнеторговый оборот Украины составил 25,9 млрд долларов, из которых 6,9 млрд долларов (26,6%) – продукция агропромышленного комплекса.
Ранее победители Всеукраинского образовательного конкурса "Агро 2019" посетили крупную международную выставку по сельскому хозяйству SIMA 2019, которая проходила с 26 февраля по 1 марта в Париже:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, сколько Украина поставила зерна за границу". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сколько украинские аграрии намолотили зерна: уборка урожая началась еще в двух областях
Аграрии собрали 5% ранних зерновых от прогнозируемого объема
Как жара отразится на урожае "хлеба": синоптики дали прогноз
Теоретически риски для зерновых есть, но волноваться рано, говорит специалист