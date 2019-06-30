Стало известно, сколько Украина поставила зерна за границу

По данным Минагрополитики, больше всего украинские аграрии продали кукурузы

Фото: Pixabay

Украина с начала маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 27 июня экспортировала 49,58 млн тонн зерновых и зернобобовых, тогда как на 15 мая экспорт составлял 44,36 млн тонн. Об этом информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно данным, экспорт пшеницы составил более 15,57 млн тонн, а ячменя – почти 3,53 млн тонн. При этом экспорт кукурузы с начала МГ превысил 29,73 млн тонн.

Кроме того, на указанную дату Украина поставила на внешние рынки 298,1 тыс. тонн муки.

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Напомним, заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

Фото: Сегодня

По итогам января-марта 2019 года внешнеторговый оборот Украины составил 25,9 млрд долларов, из которых 6,9 млрд долларов (26,6%) – продукция агропромышленного комплекса.

Ранее победители Всеукраинского образовательного конкурса "Агро 2019" посетили крупную международную выставку по сельскому хозяйству SIMA 2019, которая проходила с 26 февраля по 1 марта в Париже:

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