Стало известно, сколько Украина продала зерна за границу

Больше всего украинские аграрии поставили на внешние рынки кукурузы

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov/.

Украина с начала маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 24 апреля экспортировала 41,25 млн тонн зерновых и зернобобовых. Об этом информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно данным, экспорт пшеницы превысил 14,1 млн тонн, а ячменя – 3,3 млн тонн. При этом экспорт кукурузы с начала МГ преодолел отметку в 23 млн тонн.

Кроме того, на указанную дату Украина поставила на внешние рынки 232,9 тыс. тонн муки.

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Напомним, заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

Фото: Сегодня

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