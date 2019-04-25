Стало известно, сколько Украина продала зерна за границу
Больше всего украинские аграрии поставили на внешние рынки кукурузы
Украина с начала маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 24 апреля экспортировала 41,25 млн тонн зерновых и зернобобовых. Об этом информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Согласно данным, экспорт пшеницы превысил 14,1 млн тонн, а ячменя – 3,3 млн тонн. При этом экспорт кукурузы с начала МГ преодолел отметку в 23 млн тонн.
Кроме того, на указанную дату Украина поставила на внешние рынки 232,9 тыс. тонн муки.
Напомним, заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.
"Сегодня" с помощью экспертов оценили перспективы нынешнего агросезона: "Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной".
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