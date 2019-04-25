Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,59
29,81
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Стало известно, сколько Украина продала зерна за границу

Сегодня, 06:06

Больше всего украинские аграрии поставили на внешние рынки кукурузы

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov/
Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov/.

Украина с начала маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 24 апреля экспортировала 41,25 млн тонн зерновых и зернобобовых. Об этом информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно данным, экспорт пшеницы превысил 14,1 млн тонн, а ячменя – 3,3 млн тонн. При этом экспорт кукурузы с начала МГ преодолел отметку в 23 млн тонн.

Кроме того, на указанную дату Украина поставила на внешние рынки 232,9 тыс. тонн муки.

Читайте также

Напомним, заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

Фото: Сегодня

"Сегодня" с помощью экспертов оценили перспективы нынешнего агросезона: "Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной".

Ранее победители Всеукраинского образовательного конкурса "Агро 2019" посетили крупную международную выставку по сельскому хозяйству SIMA 2019, которая проходила с 26 февраля по 1 марта в Париже:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег зерно, экспорт, Минагропрод, зерновые

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, сколько Украина продала зерна за границу". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине разгар посевной: аграрии начали сажать кукурузу

11 апреля, 10:46

Площади под пшеницу засеяны уже на 85%, а ячменя – на все 90%

Украина резко нарастила экспорт зерновых благодаря кукурузе

9 апреля, 20:30

Госпотребслужба обнародовала данные по экспорту на 9 апреля

В Украине активно сеют ранние яровые зерновые: названа площадь

4 апреля, 18:07

Украинские аграрии засеяли 75% прогнозируемых площадей

Посевная в разгаре: в Украине начали сеять сою

18 апреля, 06:06

Украинские аграрии засеяли соей 2% от запланированной площади

Как в России отреагировали на победу Зеленского

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

Архивное фото Аллы Пугачевой озадачило сеть

Подробности бегства "легитимного" от охранника Януковича

Советы бегуньям с большой грудью

Названа самая полезная и эффективная диета

Историческая беда России

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Первое фото сына Хантингтон-Уайтли и Стэтхэма: такой красавчик

Бои Александра Усика могут перестать транслировать в Украине

Новый способ удаления царапин за 5 минут

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Вчера, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

23 апреля, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

23 апреля, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

22 апреля, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

«Там ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть

Какие ноги. Ирина Шейк в мини-шортах на модном показе