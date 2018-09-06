Стало известно, сколько зарабатывают украинцы в Польше

Сегодня, 08:12

Заробитчанам приходится тратить половину зарплаты на жилье и еду


Львиная доля украинских заробитчан в Польше зарабатывает 19 тысяч гривен в месяц. Об этом свидетельствуют данные компании Personnel Service.

Для сравнения, в Киеве средняя зарплата составляет 13,5 тысяч гривен.

Впрочем, почти половину заработка в Польше трудовые мигранты из Украины тратят на аренду жилья, коммуналку, одежду, проезд и питание. Все это за границей обходится значительно дороже, чем в Украине.

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На сегодняшний день, по разным оценкам,  в Польше работает до двух миллионов наших соотечественников.

А как сообщал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, примерно миллион украинцев ежегодно выезжают из Украины

"У нас действительно катастрофическая ситуация – примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", – сказал Климкин.

По его словам, в Польше, по последним данным, проживают 1,4 млн украинцев.

Напомним, украинцы едут в Европу за новой жизнью, однако не всегда реальность соответствует действительности. Журналисты "Сегодня" недавно разобрались, как живут заробитчане в ЕС и чем отличается Польша от Литвы.
Польша, заробитчане, средняя зарплата, украинцы в Польше

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Источник:

"Сегодня"

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