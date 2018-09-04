Климкин рассказал, сколько украинцев ежегодно уезжает из страны

Примерно 1 млн украинцев ежегодно выезжают из Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"У нас действительно катастрофическая ситуация – примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", – сказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник.

По его словам, в Польше по последним данным проживают 1,4 млн украинцев.

Ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица рассказал, сколько украинцев живут и работают в Польше. По его словам, в Польше живут и работают более 1 млн граждан Украины, а около 200 тыс. украинцев получили "карту поляка".

В январе сообщалось, что за первые полгода безвизового режима поток украинцев существенно не увеличился. Также в польском Управлении по вопросам иностранцев объяснили о правилах пребывания в Польше для украинцев. Граждане Украины могут в течение шести месяцев в году работать в Польше без получения разрешения на работу, но при соответствующем письменном заявлении работодателя о трудоустройстве.