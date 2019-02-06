Стало известно, сколько зерна Украина отправила на экспорт
Украина нарастила экспорт зерновых культур почти на 4 млн т
Украина с начала маркетингового года экспортировала 28,6 млн т зерновых культур, тогда как за аналогичный период прошлого маркетингового года – 25 млн т. Об этом сообщила во вторник, 5 февраля, Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
В частности, экспортировано:
- более 11,5 млн т пшеницы, в том числе продовольственной – более 7,1 млн т, фуражной – почти 4,4 млн т (годом ранее – более 12,3 млн т, 6,7 млн т и 5,6 млн т соответственно);
- более 3,1 млн т ячменя (годом ранее – 3,9 млн т);
- 13,3 млн т кукурузы (годом ранее – 8,2 млн т).
Кроме того, в рамках текущего маркетингового года экспортировано 3,5 млн т масличных культур. За аналогичный период прошлого маркетингового года – 3,9 млн т.
Напомним, в Украине текущий маркетинговый год для зерновых культур начался 1 июля 2018 года и завершится 30 июня 2019-го.
По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, внешнеторговый оборот товарами агропромышленного комплекса между Украиной и странами Евросоюза в 2018 году вырос до 9 млрд долларов, из которых 6,3 млрд – приходятся на украинский аграрный экспорт.
Ранее сообщалось, что в 2019 году Украина уже исчерпала три квоты на беспошлинный экспорт в рамках зоны свободной торговли с ЕС. Речь идет о квотах на мед, виноградный и яблочный сок, а также дополнительной квоте на кукурузу.
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