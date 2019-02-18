Стало известно, столько в Украине потратили на ремонт школ
По данным Минобразования, 24 школы были полностью достроены, реконструированы или капитально отремонтированы
Более 760 млн гривен потратили на ремонтные работы в украинских школах к учебному году, который начался в сентябре 2018 года. Об этом сообщили агентству УНН в Министерстве образования и науки Украины.
В Министерстве уточнили, что из указанной суммы 95,5 млн гривен составили средства Государственного фонда регионального развития.
В частности, к началу учебного года 24 школы были полностью достроены, реконструированы или капитально отремонтированы.
Больше всего таких школ в Днепропетровской области – пять, еще четыре – в Донецкой и две – в Винницкой.
В ноябре 2018 года сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области в общеобразовательной школе №117 открыли киберкласс. Анонсировалось, что учиться в нем будет порядка 500 детей.
Ранее сайт "Сегодня" писал, что девять из 10 родителей регулярно платят школьные ежемесячные взносы. Подробнее о том, почему в школах собирают деньги с родителей и как это исправить, читайте в статье: Сбор денег на мел и парты: как бороться со школьным вымогательством.
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