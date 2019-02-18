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Стало известно, столько в Украине потратили на ремонт школ

Сегодня, 05:40

По данным Минобразования, 24 школы были полностью достроены, реконструированы или капитально отремонтированы

Фото: Pixabay
Стало известно, столько в Украине потратили на ремонт школ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1b7/740/5c41b7740cd43.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1b7/740/5c41b7740cd43.jpg Экономика По данным Минобразования, 24 школы были полностью достроены, реконструированы или капитально отремонтированы

Более 760 млн гривен потратили на ремонтные работы в украинских школах к учебному году, который начался в сентябре 2018 года. Об этом сообщили агентству УНН в Министерстве образования и науки Украины.

В Министерстве уточнили, что из указанной суммы 95,5 млн гривен составили средства Государственного фонда регионального развития.

В частности, к началу учебного года 24 школы были полностью достроены, реконструированы или капитально отремонтированы.

Больше всего таких школ в Днепропетровской области – пять, еще четыре – в Донецкой и две – в Винницкой.

В ноябре 2018 года сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области в общеобразовательной школе №117 открыли киберкласс. Анонсировалось, что учиться в нем будет порядка 500 детей.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что девять из 10 родителей регулярно платят школьные ежемесячные взносы. Подробнее о том, почему в школах собирают деньги с родителей и как это исправить, читайте в статье: Сбор денег на мел и парты: как бороться со школьным вымогательством.

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Тег школы, ремонт, финансирование, минобразования

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