Эксперты рассказали, как финансируются украинские школы

Сбор денег – это вечная проблема всех украинских школ. С началом учебного года родители зачастую только то и делают, что скидываются на ремонт класса, подарки и цветы учителям, мел, новые парты, путевки и сладкие столы. Несмотря на то что в Министерстве образования не раз напоминали, что все поборы в школах – это противозаконное вымогательство, ничего не изменилась.

Один из аргументов для сбора денег с родителей – это нехватка финансирования. На деле же с финансированием школ в Украине таких существенных проблем нет, все упирается лишь в нежелание руководства составлять финансовые запросы.

В основе финансирования школ лежит финансовое планирование. Перед началом каждого года школы должны составить план того, что им будет нужно – мебель, хозяйственные материалы, спортинвентарь, и т.д. В этих запросах руководители школ должны четко прописать, сколько денег им нужно на ту или иную позицию. После этого местный орган власти, которому подчиняется школа, выделяет указанную сумму. Да, бывает и такое, что вышестоящее руководство может не одобрить бюджетный план и не выделить деньги. Причины могут быть разными, от нехватки денег в местном бюджете до неумения представителей школ составлять сметы и аргументировано отстаивать свою позицию.

Но школам гораздо проще взять эти деньги у родителей своих учеников, чем утруждать себя и составлять грамотные бюджетные запросы.

Что касается государственных расходов на образование, то с каждым годом суммы увеличиваются. К тому же, почти половина всех денег идет именно на среднее образование. Так, если в 2017 г. сводный бюджет образования составлял 168,6 млрд грн, то уже в 2017 г. эта цифра выросла на 53,3 млрд и составила 221,9 млрд грн.

"Средств на качественное образование не хватает даже в наиболее развитых государствах. Это очень ценный материал, потому что всегда нужно искать новые методики. Сейчас мы имеем уникальную систему, образовательный бюджет ежегодно пропорционально возрастает. Реформа "новой школы", которая сейчас активно развивается, стимулирует учебные заведения быть более эффективными управленцами имущества. Очень важно научить школы управлять имуществом, бюджетами, финансовыми потоками. Потому что очень часто даже бюджетный запрос не сдают только потому, что в школе нет специалиста, который мог бы это сделать", – рассказал Ярослав Юрчишин, исполнительный директор Transparency International Украина на презентации инструкции о том, как родители могут контролировать закупки школ.

Юрчишин добавил, что очень часто деньги за школой закреплены, но учебное заведение их попросту не выбирает, т.к. намного легче сказать, что люди из управлений не дают средства – в результате немного проще собрать эти деньги с родителей.

Егор Стадный, исполнительный директор аналитического центра CEDOS в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что весь вопрос – насколько директора компетентны в том, чтобы составлять бюджетные запросы, которые они присылают в районы или в другие учреждения, чтобы покрыть все расходы.

"Речь о том, что директор должен быть очень хорошим финансовым менеджером, или иметь у себя очень хорошего финансового менеджера – человека, который способен посчитать, сколько им нужно хозяйственных материалов, сколько средств требуется на ремонт, и т.д. Все это нужно передать и довести до логического завершения, чтобы все это не обрезали в том органе, которому подчиняется школа. Я вижу это основной проблемой, так как из-за неумения руководителей школ составлять такие запросы они находят более простой путь – переложить это на плечи родителей. Родители же не бросят на произвол судьбы своих детей. Зачем заморачиваться с прогнозированием?. Вот будет нужно, например, окно поменять, или еще что-то – родители скинутся", – говорит Егор Стадный.

Более подробно о том, почему в школах собирают деньги с родителей и как это исправить, читайте в материале сайта "Сегодня": Сбор денег на мел и парты: как бороться со школьным вымогательством