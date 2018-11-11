Сбор денег на мел и парты: как бороться со школьным вымогательством

Сбор денег – это вечная проблема всех украинских школ. С началом учебного года родители зачастую только то и делают, что скидываются на ремонт класса, подарки и цветы учителям, мел, новые парты, путевки и сладкие столы. Несмотря на то, что в Министерстве образования не раз напоминали, что все поборы в школах – это противозаконное вымогательство, ничего не изменилась. Сайт "Сегодня" решил разобраться, как дела у школ с финансированием, почему родители постоянно вынуждены собирать деньги на что-либо, и как исправить эту ситуацию.

Проблемы с финансированием: почему школы не умеют планировать свои расходы

Один из аргументов для сбора денег с родителей – это нехватка финансирования. На деле же с финансированием школ в Украине таких существенных проблем нет, все упирается лишь в нежелание руководства составлять финансовые запросы.

В основе финансирования школ лежит финансовое планирование. Перед началом каждого года школы должны составить план того, что им будет нужно – мебель, хозяйственные материалы, спортинвентарь, и т.д. В этих запросах руководители школ должны четко прописать, сколько денег им нужно на ту или иную позицию. После этого местный орган власти, которому подчиняется школа, выделяет указанную сумму. Да, бывает и такое, что вышестоящее руководство может не одобрить бюджетный план и не выделить деньги. Причины могут быть разными, от нехватки денег в местном бюджете до неумения представителей школ составлять сметы и аргументировано отстаивать свою позицию.

Но школам гораздо проще взять эти деньги у родителей своих учеников, чем утруждать себя и составлять грамотные бюджетные запросы.

Что касается государственных расходов на образование, то с каждым годом суммы увеличиваются. К тому же, почти половина всех денег идет именно на среднее образование. Так, если в 2016 г. общие расходы на образование составили 129 млн грн, а конкретно на среднее образование – 56 млн грн, то в 2017 г. эти суммы уже выросли до 177 млн грн и 84 млн грн соответственно.

"Средств на качественное образование не хватает даже в наиболее развитых государствах. Это очень ценный материал, потому что всегда нужно искать новые методики. Сейчас мы имеем уникальную систему, образовательный бюджет ежегодно пропорционально возрастает. Реформа "новой школы", которая сейчас активно развивается, стимулирует учебные заведения быть более эффективными управленцами имущества. Очень важно научить школы управлять имуществом, бюджетами, финансовыми потоками. Потому что очень часто даже бюджетный запрос не сдают только потому, что в школе нет специалиста, который мог бы это сделать", – рассказал Ярослав Юрчишин, исполнительный директор Transparency International Украина на презентации инструкции о том, как родители могут контролировать закупки школ.

Юрчишин добавил, что очень часто деньги за школой закреплены, но учебное заведение их попросту не выбирает, т.к. намного легче сказать, что люди из управлений не дают средства – в результате немного проще собрать эти деньги с родителей.

Егор Стадный, исполнительный директор аналитического центра CEDOS в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что весь вопрос – насколько директора компетентны в том, чтобы составлять бюджетные запросы, которые они присылают в районы или в другие учреждения, чтобы покрыть все расходы.

"Речь о том, что директор должен быть очень хорошим финансовым менеджером, или иметь у себя очень хорошего финансового менеджера – человека, который способен посчитать, сколько им нужно хозяйственных материалов, сколько средств требуется на ремонт, и т.д. Все это нужно передать и довести до логического завершения, чтобы все это не обрезали в том органе, которому подчиняется школа. Я вижу это основной проблемой, так как из-за неумения руководителей школ составлять такие запросы они находят более простой путь – переложить это на плечи родителей. Родители же не бросят на произвол судьбы своих детей. Зачем заморачиваться с прогнозированием?. Вот будет нужно, например, окно поменять, или еще что-то – родители скинутся", – говорит Егор Стадный.

Кастовость и сегрегация: как родители усугубляют ситуацию

Но проблема не только в школах. Очень часто именно родители инициируют сбор средств на все, что можно. Вспомним хотя бы недавнюю историю из харьковской школы, когда представительница родительского комитета не дала ученице торт, заказанный к окончанию четверти, поскольку ее родители не сдали деньги на празднование. А на просьбы девочки пойти домой учительница отказала, поэтому ребенку пришлось просто сидеть и наблюдать, как ее одноклассники празднуют.

Такие ситуации далеко не единичны. Родительские комитеты повсеместно составляют планы, сметы, решают, что нужно подарить конкретному учителю, как отпраздновать окончание учебного года, какие парты в класс лучше купить. Тем, кто с ними несогласен и не хочет сдавать деньги, грозит клеймо изгоя.

"Здесь родители выступают в роли своеобразной касты, которая в свой круг впускает только тех, кто деньги сдает, скидывается на эти пиршества и т.д. А других просто исключают из этой касты, и это выливается в то, что часто люди забирают документы из школы и вынуждены оттуда бежать в буквальном смысле. Потому что все это сказывается на детях. И это не человеческие отношения, люди себя так не ведут. Я считаю, что это просто неприкрытая сегрегация. Пока будут практики сбора денег, мы будем наблюдать за вытеснением тех детей, семьи которых не хотят скидываться, неважно по каким причинам – или у них нет денег, или они не согласны с такой политикой. И вот таких людей будут выживать. Я считаю, что родительские взносы не просто нелегальная вещь, о чем неоднократно говорилось – это антигуманная вещь, потому что это неприкрытый способ выжить из своей касты тех людей, которые не хотят так делать, да и не должны так делать", – комментирует ситуацию Егор Стадный.

По результатам исследования Transparency International Украина выяснилось, что 9 из 10 родителей регулярно платят ежемесячные взносы. Почти четверть всех опрошенных заявила, что платит около 50 грн ежемесячно, а наиболее распространенными являются ежемесячные взносы от 30 до 200 грн.

Когда родителей спросили, на что они чаще всего сдают деньги, самыми популярными ответами оказались: "на ремонт" (19,9%) и "неизвестно" (19,6%). На третьем месте были "хозтовары" (16,5%), под которыми родители имели в виду закупку лампочек, полотенец, салфеток, моющих средств и т.п., далее – "канцтовары" (8%), "оплата услуг охраны" (7, 3%) и "подарки/премии учителям" (6%).

По факту и руководство школ, и чересчур инициативные родители, которые хотят одарить всех учителей путевками в теплые страны и цветами, занимаются обычным вымогательством, прикрываясь тем, что все это делается на благо детей. Если вы выступите против, вероятнее всего, вам скажут – не хотите, не сдавайте, это добровольно. Но после отказа от этой "благотворительности" ребенок, чьи родители не захотели в очередной раз скидываться, почувствует на себе неодобрение других одноклассников и учителей.

Елена Бондаренко, сопредседатель ОО "Родители SOS", рассказывает, что в прошлом году их организация пыталась подсчитать, сколько родительских денег идет на среднее образование. Суммы получились заоблачными.

"Собрать эту информацию, сколько денег наличными родители передали друг другу в руки, а потом куда-то выше, просто нереально. Тем не менее, мы попытались. Мы опросили родителей по Киеву, сколько денег они сдают в фонд школы и класса ежемесячно. Мы не спрашивали, сколько ежегодно вкладывают в ремонт класса – там сумма увеличились бы вдвое. Так вот, по нашим приблизительным подсчетам эта сумма в Киеве достигает двух миллиардов гривен. Мы опросили около 20% школ и садиков, а потом это все умножили на то количество заведений, которые есть в столице", – говорит Елена Бондаренко.

Она добавляет, что родители ошибочно думают, будто бы, вкладывая деньги в школы, они инвестируют в будущее своего ребенка. На самом деле это инвестиции в то, что руководство учебных заведений и дальше будет работать по принципу невмешательства.

"Вы инвестируете в то, чтобы наша власть всегда могла сказать: "ничего, что мы парты не купили, родители купят". И мы сами виноваты в том, что приучили местные власти перекладывать ответственность на наши плечи", – отметила Бондаренко.

Незаконно, но неискоренимо: как исправить ситуацию

Минобразования уже отмечало, что родителей не могут заставлять сдавать деньги в школах. Мы пообщались с юристом, который объяснил, почему это действительно незаконно.

"Любые требования о принудительном финансовом обеспечении потребностей учебного заведения за счет родителей школьников (ремонт помещений, приобретение учебников, канцтоваров, подарков и т.п) – незаконны и не требуют исполнения. Согласно статье 53 Конституции Украины, статьи 4 Закона Украины "Об образовании" каждый имеет право на бесплатное получение полного общего среднего образования в соответствии с установленными стандартами образования", – поясняет младший юрист ЮК "Де-Юре" Никита Буров.

Он также рассказывает, что есть решение Конституционного Суда Украины от 4 марта 2004 г., в котором указано, что бесплатность образования, как конституционная гарантия реализации права на образование означает возможность получения образования в государственных и коммунальных учебных заведениях без внесения платы в любой форме за образовательные услуги.

Кроме того, есть письмо Минобразования от 10 августа 2018 г., в котором прописано следующее:

"Любые формы давления на родителей по поводу уплаты ими любых средств или их принуждение к приобретению рабочих тетрадей, учебников, пособий, хрестоматий, телевизоров, компьютерной техники, проведения ремонтов в классах и т.д. для реализации образовательной программы учебного заведения и достижения учениками результатов обучения, определенных государственными стандартами общего среднего образования, являются прямым нарушением положений Конституции и законов Украины".

"Вместе с тем, учитывая положения статьи 79 Закона Украины "Об образовании", добровольные взносы в виде средств и материальных ценностей от физических лиц также могут быть источниками финансирования учебных заведений, однако такая помощь возможна исключительно по собственной инициативе и на добровольных началах. В случае получения учебными заведениями публичных средств их учредители обязаны обнародовать на своих веб-сайтах не только смету и финансовый отчет о поступлении и использовании всех полученных средств, но и информацию о перечне товаров, работ и услуг, полученных в качестве благотворительной помощи, с указанием их стоимости, а также сообщить о средствах, полученных из других источников, не запрещенных законодательством", – подытожил Буров.

Однако незаконность процесса не останавливает руководителей школ, учителей и самих родителей. Деньги продолжают собирать на что угодно, а тех, кто отказывается скидываться, часто дискриминируют.

Егор Стадный говорит, что этот гордиев узел должны разрубить непосредственно сами школы, сделав сбор средств абсолютно неприемлемым.

"Только на местах школы должны четко сказать – никаких цветов, никаких тортов, никаких шоколадок, никаких путевок, или что они там покупают. Это должно стать абсолютно неприемлемым, чтобы сами родители не могли скидываться. Только так это можно решить. Да, зарплата маленькая, да учителя это не супершикарная профессия. Но я не знаю, как торты, или цветы здесь помогут", – поясняет эксперт.

Он добавляет, что работать над финансированием школ должна местная власть, которая может давать надбавки к зарплате учителей, увеличивать поступления в местные бюджеты и решать проблемы с нехваткой денег.

"Местные власти могут подумать, насколько хорошо они сдают коммунальное имущество, насколько хорошо они сдают площади под рекламу. Во многих городах с этим проблемы – когда по заниженным ценам все отдается своим людям. А потом в бюджете недостаточно денег. Все эти вещи связаны между собой. Каждому человеку обычно кажется: мол, зачем нам возиться с этим, давайте просто скинемся. Но на национальном уровне это только углубляет проблему, а не решает ее. Вместо того, чтобы объединиться и не скидываться деньгами, чтобы местные власти начали нормально получать доходы и тратить их на школы, люди выбирают самый простой вариант", – заметил Стадный.

Несмотря на то, что вымогательство денег остается незаконным, в полицию с такими делами не идут. Ведь если родители придут в правоохранительные органы и скажут, что у них вымогают деньги, в учебном заведении просто заявят, что речь идет о добровольных взносах. Только вот ребенка из школы после такого придется забрать, т.к. его, очень вероятно, начнут травить.

Тем не менее, мириться с этой ситуацией не стоит. Ведь если не оказывать сопротивления, ничего не сдвинется с мертвой точки, родители будут продолжать скидываться на "новые шторы" и подарки учителям, свято веря в то, что таким образом дают ребенку путевку в жизнь.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" подготовил большой материал о проблеме буллинга в школах.