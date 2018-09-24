Старт сезона на рынке труда в Украине: где найти работу

Конец лета принес рынку труда относительную стабильность, считают специалисты экспертно-аналитического центра Международного кадрового портала "HeadHunter Украина". Общее число открытых вакансий за месяц почти не изменилось. В 13 сферах рынка их количество увеличилось (особенно в таких, как "Наука, образование" и "Начало карьеры, студенты"). В 8 наблюдался спад, самый заметный — в рубриках "Рабочий персонал" и "Строительство, недвижимость". В двух курортных областях, Запорожской и Одесской, предложений работы стало меньше.

"Штат компаний, работающих в сфере гостеприимства, был укомплектован сезонными сотрудниками ранее, а курортный сезон подходит к концу", — поясняет Екатерина Криворученко, руководитель экспертно-аналитического центра Международного кадрового портала hh.ua.

Летом (да и весной тоже) самые высокие зарплаты предлагали за границей строителям, а легче всего находили работу продавцы и работники кафе-ресторанов, рассказывают в сервисе "OLX Работа". У этой онлайн-площадки своя специфика — топ-менеджеров и инженеров здесь не ищут, но срез по востребованности "народных" профессий очень хорош. Так, в среднем за летний месяц здесь выкладывали по 5000 предложений в розничных продажах, торговле и закупках.

"Около 3500 — по работе за рубежом, столько же в рубрике "Транспорт, логистика", — говорит Мария Абдуллина, руководитель направления "OLX Работа". — На третьем месте (2900) — вакансии в барах и ресторанах".

Замыкает десятку сфер рубрика "Сельское хозяйство, агробизнес, лесное хозяйство" — всего 330 предложений.

Парадокс: как раз работу в этой сфере искали чаще всего, говорят аналитики "OLX Работа".

"Каждое объявление в ней собирало не менее 1000 откликов — больше, чем во всех других рубриках, — рассказывает Мария Абдуллина. — На каждое объявление о работе за границей реагировало в среднем 925 соискателей, в строительстве — 870, а желающих занять вакансию в барах/ресторанах находилось около 700".

Полгода позади

Первое полугодие 2018-го в целом демонстрирует, что уровень конкуренции находился на отметке 3—4 человека на одно вакантное место. Показатель hh-index, который определяет соотношение количества резюме к количеству вакансий, самым высоким был в марте и апреле — 3,7. Самый низкий уровень конкуренции пришелся на июнь: 3,1. Согласно данным опроса, 34% респондентов отметили, что в их компаниях повысили в I полугодии зарплату всем сотрудникам, 30% заявили, что подняли только тем, кто выполнил или перевыполнил план. Треть респондентов признались, что у них заработную плату не пересматривали. О ее сокращении сообщили только 3% опрошенных. Те, кому все-таки сделали прибавку, говорили о повышении на 5—10%. При этом 4% работодателей урезали или отменили бонусы, премии, дополнительные выплаты как таковые.

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Выплат стало больше

Среднедневной размер помощи при временной утрате работоспособности за первые полгода увеличился на целых 34% (по сравнению с 1-м полугодием 2017-го). Об этом докладывает Фонд социального страхования. Выплаты помощи по беременности и родам выросли на 28,6%. Все это — благодаря росту минимальной зарплаты и увеличению фонда оплаты труда по стране в целом. Помощь будущим мамам, напомним, — это 100% средней зарплаты (суммы до уплаты налогов). А выплаты по больничным зависят от длительности страхового стажа и составляют 50% оклада при стаже до 3 лет, 60% при 3—5 годах, 70% — при 5-8 и 100%, если страховой стаж перевалил за 8 лет.

Кстати о декретах

Правительство одобрило разработанный Минсоцполитики проект закона о дополнительных гарантиях отцам детей. Если изменения примут, папы смогут претендовать на неполный рабочий день. По закону мужчины и женщины должны трудиться на равных условиях, но в некоторых случаях приоритетное право на льготы достается мамам. Новый проект приведет законодательство к европейским нормам и выравняет права мам и пап. Отцы, занимающиеся уходом за ребенком, получат аналогичные преимущества на испытательном сроке при принятии на работу. А мужчинам, воспитывающим детей с инвалидностью, сократят рабочий день. Их не смогут оставлять на ночные дежурства, как и мам, имеющих деток до 3 лет.