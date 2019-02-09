Украина богатеет за счет села и торговли

Зарплаты украинцев выросли на четверть, но долги по ним стали больше

Фото: пресс-центр НБУ

Украина богатеет за счет села и торговли Коновалова Христина , Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/809/a6d/5c5809a6d2db7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/809/a6d/5c5809a6d2db7.jpg 2019-02-09T06:37:00+02:00 Экономика Зарплаты украинцев выросли на четверть, но долги по ним стали больше

Жизнь украинцев постепенно налаживается, об этом говорят данные статистики по итогам 2018 года. Если сравнить их с 2017 годом, то видно, что не только промышленность, агросектор, строительство прогрессируют, но и зарплаты растут быстрее цен, а безработица снижается. Картину чуть портит увеличение долгов по зарплатам и рост импорта при почти постоянном экспорте. Увы, но эксперты прогнозируют, что в 2019 году успехи будут скромнее.

Цифры

Как видно из инфографики, самый высокий прирост в прошлом году получился в строительстве, самый низкий — в промышленности, которая занимает около двух третей в общем ВВП страны. Продолжают расти экспорт и импорт, но, к сожалению, разрыв между ними в пользу импорта увеличился (покупаем все больше, чем продаем), что негативно сказывается на внешнеторговом балансе страны. Зато порадовал украинцев рост их зарплат: номинально она в среднем выросла за год почти на четверть, а с учетом более низкой в 2018 году инфляции, чем в 2017-м, — почти на 30%.

Еще более впечатляют цифры за пятилетку: если в 2014 году мы имели падение почти по всем показателям, кроме номинальных зарплат (+5,8% к докризисному 2013 году) и инфляцию в 32% по промпродукции и почти 25% по потребтоварам, то сейчас эти цифры вдвое меньше. Да и в абсолютных цифрах средняя зарплата теперь в гривнях выше в 2,5 раза, или почти на 5500 грн. Но платят ее хуже, чем раньше: в 2018 году задолженность по зарплатам выросла на 13,5% по сравнению с 2017-м.

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Мнение экспертов

Экономисты признают, что экономика украины растет, но отмечают все больший вклад в ВВП агросектора и все меньший (в процентах) от ВВП — промышленности. По словам президента Украналитцентра Александра Охрименко, вся промышленность сработала почти в ноль (рост за год всего 1,1%) из-за того, что почти не выросло производство металла, упала переработка нефтепродуктов, притом что импорт топлива у нас вырос, но главное — большой минус дала пищевая отрасль.

"Росло транспортное машиностроение, но его структура постепенно меняется: предприятия все больше выпускают запчастей для транспорта и вагонов-зерновозов, так как растут производство и экспорт зерна, — уточнил Охрименко. — А вот автостроение, прежде всего легковых автомобилей, упало, под угрозой электрическое машиностроение, ведь почти закончились старые заказы, ориентированные в основном на СНГ, а новых будет намного меньше. Зато растет выпуск кабельной продукции. Даже рост в 30% в строительстве произошел прежде всего за счет инфраструктуры, а не жилья: строились элеваторы (здесь прирост 64%, дороги, порты (34%), и лишь 2% прироста за счет жилых домов".

Экономист Иван Никитченко говорит, что экономику в 2018 году вытянули экспорт сельхозпродукции и IT-сектор.

"Внутренний рынок очень слаб — свободные средства кто может вкладывает в недвижимость, — анализирует Никитченко. — Розничный товарооборот вырос ниже инфляции, то есть реально покупать стали меньше, снизились перевозки внутри страны. Рост благосостояния компенсируется за счет роста импорта. Это показывает, что никаких структурных изменений в экономике не произошло — мы возвращаемся к ситуации, что была до кризиса. Мы полностью зависим от ситуации на внешних рынках. Пока глобальная экономика растет, цены на наши экспортные товары высоки, нет дефицита денег за границей — у нас все относительно хорошо, хотя ВВП Украины растет ниже, чем среднемировой ВВП. Как только на внешнем рынке случится кризис — мы опять упадем первыми, и очень сильно, так как у нас очень слабый внутренний рынок".

Что нас ждет в 2019 году

Эксперты говорят, что наметившиеся тенденции в экономике страны и жизни народа замедлятся.

"В этом году ожидается прирост в промышленности, прежде всего за счет переработки продукции рекордного прошлогоднего урожая (подсолнечник на масло) и металлургии, — говорит Охрименко. — Но на фоне роста зарплат и все большего поступления денег от заробитчан ускорится инфляция — выше 10%".

Никитченко также дает положительный прогноз на 2019 год: глобального кризиса не будет, безработица еще снизится, а зарплаты подрастут. Но все это будет происходить более медленно из-за замедления роста мировой экономики.

Между тем рост цен в Украине опережает прогнозы. По информации Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на автодорожный пассажирский транспорт – 30,3%, овощи – 27,8%, содержание домов и придомовых территорий – 23,7%, природный газ – 22,9%, хлеб – 21,5%.

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АВТОРЫ: Коновалова Христина , Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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