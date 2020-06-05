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Степанов рассказал, как выплачивают 300% надбавки медикам

5 июня, 10:02

Денис Беспалов Денис Беспалов

С апреля заработные платы выплачиваются через Национальную службу здоровья Украины

Медикам, которые лечат пациентов с COVID-19, в полном объеме выплатили тройную зарплату на март. Об этом во время ежедневного онлайн-брифинга о ситуации с коронавирусом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Заработные платы за апрель и май для медицинских работников, которые работают с больными COVID-19, они уже выплачиваются через Национальную службу здоровья Украины", – сказал он.

Министр добавил, что введено четыре пакета, по которым осуществляются выплаты.

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"Это и экстренная медицинская помощь, это два пакета по предоставлению стационарной медицинской помощи. Мобильные бригады, это те специалисты, которые непосредственно выезжают к больному домой, в том числе делают тестирование. По всем этим пакетам заключены соответствующие договора и перечислены средства на счета соответствующих больниц, которые уже выплачивают повышенную зарплату тем медицинским работникам, которые принимают участие в лечении больных COVID-19", – сказал он.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему врачи не почувствовали повышения зарплат при обещанной надбавке в 300% "за коронавирус".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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зарплаты медики коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

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