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Эпидемия коронавируса в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

5 июня, 09:10

Денис Беспалов Денис Беспалов

Количество зараженных в Украине приближается к 26 тысячам

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг об эпидемической ситуации в стране и устранении последствий пандемии. Глава ведомства Максим Степанов сообщит последние данные о коронавирусной инфекции.

Напомним, на утро 5 июня в Украине было зафиксировано 25 963 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 762 летальных, 11 372 пациентов выздоровели.

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Коронавирус в Украине: статистика за 5 июня и последние данные о карантине

На утро 4 июня в Украине было 24 411 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 747 летальных, 11 042 пациентов выздоровели.

Как известно, в Минздраве ранее заявляли, что уже готовятся к возможной второй волне эпидемии осенью. Там говорят, что будут опираться на полученный опыт противостояния коронавирусу, в том числе какие ограничения работают, какие нет. Сейчас же идет этап сдерживания эпидемии, поскольку открываются определенные сферы экономики и Украина приспосабливается жить в новых условиях после смягчения карантина.

Тем временем с 5 июня вводится новый этап ослабления карантинных норм.

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