Стоимость продуктов: сколько семье нужно денег, чтобы подготовиться к зиме

Цены на продукты в Украине – уже примерно такие, как в Польше

Вслед за долларом подскочила стоимость топлива. На заправках уже новые ценники. Наверное, следующий шаг – продукты. Урожай, конечно, поможет, но по сравнению с прошлым годом продукты подорожали. А осень только началась.

Нас всех спасет консервация. Огурцы, помидоры, капуста, сладкоежек – варенье и джемы, зимой все эти запасы, как говорится, "идут на ура". Но: что нужно заготавливать уже сейчас, а что можно занести в подвал позже? Как изменится стоимость продуктов и сколько надо семье денег, чтобы подготовиться к зиме?

Украинцы запасаются овощами на зиму. Сезон консервации – в разгаре. Мужчина решил взять целый ящик перца. Тогда цена килограмма уже не 19 гривен – а 17. И можно снизить ее еще.

Овощи уже собирают на открытом грунте. С началом лета – они подешевели на сорок процентов. Помидоры – стоят шесть гривен за кило. Но такой цена будет не долго.

Картофель по семь гривен. Если покупать мешками – цена за килограмм уже четыре пятьдесят. Лук в розницу – по десять гривен, кабачки – тоже десять, морковь – шестнадцать. Все это относительно дешево сейчас – когда овощи везут на прилавки прямо с полей.

В сентябре цены маленькие, но уже к концу года овощи борщового набора существенно подорожают – в среднем на 30 процентов.

Об этом предупреждают в ассоциации поставщиков торговых сетей. Овощехранилищ в стране недостаточно – поэтому почти половина овощей, которые собирают в Украине – портятся. И цены будут ползти вверх. Выигрывают те украинцы, которые уже сейчас закупают овощи и складывают их в свои погреба и амбары.

И конечно же – именно сейчас следует делать консервацию. Уже скоро – цены на помидоры, огурцы, перец – резко подскочат. Тепличные овощи по карману будут далеко не всем. И ваши овощи в закрутке – могут быть даже полезнее и вкуснее. Главное – знать секреты приготовления.

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Консервация – помогает сэкономить деньги – не покупать дорогие овощи зимой. И при этом – она полезна для здоровья – говорит диетолог Галина Анохина. А лучший вариант – как хранить овощи – соления и квашение.

Сколько нужно средств, чтобы сделать запасы продуктов на зиму? Семье из двух взрослых и одного ребенка придется потратить 3590 гривен. В этом списке – овощи, а также сахар и мука. В целом – это продуктовый набор подорожал – по сравнению с сентябрем прошлого года – аж на двадцать пять процентов.

Поэтому в выигрыше люди, которые овощи не покупают, а выращивают сами. Среди всех продуктов, именно овощи до конца года будут расти в цене больше всего. Также существенно подорожает хлеб.

В ассоциации поставщиков торговых сетей прогнозируют, что стоит ожидать роста стоимости социального хлеба до конца года на 6-8 процентов. По негативному сценарию можно ожидать даже 10.

Еще хуже прогноз – в ассоциации фермеров Украины. Там говорят до сентября 2019-го года – хлеб подорожает минимум на треть. Причина – неурожай зерновых.

В министерстве агрополитики успокаивают – урожай этого года хоть и хуже, чем в прошлом, но дефицита точно не будет. Зерновых собрали значительно больше, чем годовая потребность украинцев. Вот только – не вывезут ли пшеницу за границу? Ведь неурожай – был по всему миру – из-за аномальной засухи. Мировые цены на зерно – выросли. Продать его за валюту и хорошо заработать – вот о чем сейчас думают крупные украинские зернотрейдеры, которые и скупают урожай у фермеров.

Продлится до конца года и рост цен на мясо. Ведь поголовье скота в стране и продолжает сокращаться.

А вот крупы и молочка – хоть и будут дорожать – но все же не так стремительно, как овощи, хлеб и мясо, говорят в ассоциации поставщиков торговых сетей. Цены на продукты в Украине – уже примерно такие, как в Польше. Некоторые продукты у нас даже дороже. И снижаться – как в середине лета – цены уж точно не будут. Тем более, вырос курс доллара – пробив психологическую отметку – 28 и это еще не предел.

В целом, по данным Государственной службы статистики, рост цен за первое полугодие 2018 г. составил более 4%. Но, если в 2017 году цены на некоторые товары выросли даже больше, чем на 20%, в 2018 году таких резких скачков по продуктам питания не было. Цены продолжают постепенно повышаться, но не достигают критических отметок.

Более подробно о том, как менялись цены на продукты и чего ожидать к осени, читайте в материале сайта "Сегодня": Цены на продукты приостановили рост: чего украинцам ждать к осени.