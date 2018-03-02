Стокгольмский вердикт и победа "Нафтогаза": что она принесла украинцам

28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал принял решение в пользу украинского "Нафтогаза" по большинству важных вопросов в споре с российским "Газпромом". Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украина". Трибунал постановил, что "Газпром" должен выплатить нам компенсацию в размере 4,63 млрд долларов.

Долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставки газа в 2014 и 2015 годах, который признал суд, составляет 2 млрд долларов. Значит, в процессе взаиморасчетов этот долг может обнулиться, и Украина получит 2,56 млрд долларов.

Из-за чего спор?

Конфликт в вопросах взаиморасчетов за газ между Украиной и Россией длится с начала независимости. Однако до 2009 года цена на газ была фиксированной и, по сегодняшним меркам, "копеечной": порядка 50 долларов за 1000 кубометров. Такая дешевизна, несомненно, радовала потребителей, однако в то же время делала украинскую экономику зависимой от России. Доставшиеся нам еще с советских времен крупные производства были чрезвычайно энергоемкими, а с дешевой ценой на голубое топливо не возникало необходимости экономить и повышать энергоэффективность производств.

После прихода ко власти президента Виктора Ющенко предыдущие газовые договоренности с Россией были разорваны (в попытке пресечь крупные теневые схемы). И между Украиной и Россией началась настоящая "газовая война". С перекрытием вентилей, "замораживанием" Европы и т.д. Новый контракт, который подписала в 2009 году тогдашний премьер Юлия Тимошенко, поднял цену на российский газ сразу в несколько раз. Но главное – Россия навязала Украине абсолютно невыгодную для нас норму "бери или плати" (take or pay), которая заставляла нас покупать избыточный, совершенно не нужный газ: минимум 52 млрд кубометров в год. При том, что в среднем мы расходуем не более 33 млрд кубов газа в год. Это была та самая "газовая игла", которую Россия с размахом использовала для давления не только на экономику, но и на политику Украины.

После Майдана и начала войны, когда Украина решила перейти на европейский газ, Россия "вспомнила", что много лет подряд Украина не выполняла обязательства по контрактному пункту "бери или плати". И обратилась в Стокгольмский арбитраж, выставив неподъемный счет: в общей сложности на 56 млрд долларов.

В ответ "Нафтогаз" подал собственные иски в тот же суд, потребовав снизить завышенные объемы и цены весь период контракта, а также отменить запрет на реэкспорт и пересчитать транзитные цены по международным стандартам.

Разбирательства длились несколько лет. И только с декабря 2017 года Стокгольмский арбитражный трибунал перешел к вынесению вердиктов. Решение по одному иску было вынесено 22 декабря 2017 года. По двум другим – 28 февраля 2018-го. На этом рассмотрение исков по спору "Нафтогаза" и "Газпрома" завершилось.

Последствия, которых не будет

Тексты решений арбитража "Нафтогаз" пока не обнародует, ссылаясь на договоренности с "Газпромом" о неразглашении данных. Согласно информации, размещенной на сайте "Нафтогаза", в декабре суд полностью отклонил требования "Газпрома" по положению "бери или плати". Кроме того, суд удовлетворил большую часть требований "Нафтогаза": о снижении обязательных годовых объемов до уровня фактического потребления, о пересмотре цен за прошлые годы, об отмене кабальных условий по реэкспорту и транзиту. Тем не менее говорить о полном удовлетворении исков "Нафтогаза" нельзя. В сообщении компания подчеркивает, что речь идет о позитивных решениях арбитража по "ключевым пунктам" спора. Общая сумма требований "Нафтогаза" составляла 44,3 млрд долларов. При этом были удовлетворены требования только на 3,1 млрд.

Однако даже эти решения позволяют говорить о том, что Украина избежала огромных экономических проблем, а возможно, даже дефолта.

Общая сумма исков "Газпрома" к украинской стороне составляла, по данным "Нафтогаза", 81,4 млрд долларов. В пересчете на сегодняшний день это свыше 2,3 трлн грн, то есть почти два с половиной годовых бюджета Украины! В "Нафтогазе" подсчитали: если бы претензии россиян были удовлетворены, сумма выплат составила бы по 146 тыс. грн на каждую украинскую семью (в виде тарифов, налогов и денег госбюджета).

Теперь уже точно известно, что Украине не придется платить за условия "тимошенковского" контракта. И этот факт сам по себе можно рассматривать как позитивный эффект для каждой украинской семьи, для каждого украинца.

"Нафтогаз" оценил положительный эффект от решения Стокгольмского трибунала в 5 тыс. грн в пересчете на украинскую семью. Тем не менее, не стоит рассчитывать, что эти деньги украинцы получат в виде сниженных тарифов или бюджетной компенсации.

"На бытовых потребителей решение Стокгольмского суда никак не повлияет. Потому что сейчас в Украине цена для бытовых потребителей ниже рыночной. А наши европейские партнеры высказывают пожелания, чтобы тарифы были подняты до рыночного уровня. На других группах потребителей это также не отразится. Разве что повлияет на состояние "Нафтогаза", который сможет увеличить свою доходность и отчисления в бюджет", – говорит Андриан Прокип, эксперт "Украинского института будущего".

Как отметил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, деньги, полученные от России в виде компенсации, "следует направить на увеличение добычи газа в Украине и инвестировать в повышение энергоэффективности на уровне украинских потребителей".

Эксперты тоже считают, что "проедание" денег – не лучший способ ими распорядиться.

"Если мы получим эти деньги, самое худшее, что можно было бы сделать, – это снова играться в популизм со снижением цен на газ. Мы это уже проходили после продажи "Криворожстали", когда все деньги, которые можно было бы потратить на энергосбережение, мы просто "проели", истратив их на красивые, повышенные социальные стандарты. Больше всего я не хотел бы, чтобы мы повторили эту печальную историю. Было бы гораздо разумнее потратить эти деньги на повышение энергоэффективности того же жилого сектора. Например, выдавать кредиты на 20 лет под 2-3%, чтобы люди могли сделать тепломодернизацию и максимально сократить потребление энергоносителей", – говорит эксперт-экономист Борис Кушнирук.

"Самое интересное только начинается"

Решение суда – это еще не сами деньги, напоминают эксперты.

"Эту сумму нужно еще получить. "Газпром" еще может попытаться оспорить это решение, и понятно, что будет затягивать процесс как можно дольше", – считает Борис Кушнирук. "Теперь "Нафтогаз" и "Газпром" должны договориться о механизме выплат. И это самая большая интрига сегодняшнего дня. Информацию о том, что "Газпром" вернул "Нафтогазу" предоплату за мартовские поставки и отказался поставлять газ, тоже можно рассматривать как часть стратегии "Газпрома" на ближайшее будущее", – говорит Андриан Прокип, эксперт "Украинского института будущего".

Напомним, по условиям договора, Украина обязана закупать у России газ до 2019 года. К тому же такое условие содержалось в решении Стокгольмского суда. Еще недавно обе стороны выражали уверенность, что с марта поставки российского газа в Украину возобновятся. Как будут развиваться украино-российские газовые отношения после решения суда – покажет время.