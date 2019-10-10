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Страны-экспортеры резко сократили добычу нефти: названа причина

10 октября, 16:34

Страны ОПЕК в целом выполнили сделку по уменьшению добычи черного золота на 274%

Фото: REUTERS/Essam Al-Sudani

Фото: REUTERS/Essam Al-Sudani

Государства, входящие в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в сентябре 2019 года сократили нефтедобычу на 1,32 млн баррелей в сутки (б/с), по сравнению с августом-2019. Добыча нефти в сентябре составила 28,5 млн б/с. Сокращение почти полностью пришлось на Саудовскую Аравию – после атаки беспилотников на объекты одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов.

Так, добыча нефти в Саудовской Аравии, по данным вторичных источников, сократилась на 1,28 млн б/с – до 8,564 млн б/с. А вот по данным самой Саудовской Аравии, страна сократила добычу в сентябре всего на 660 тыс. б/с, до 9,129 млн б/с. В августе королевство являлось, наоборот, одним из лидеров роста добычи.

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Производство нефти в сентябре сократилось также в Ираке – на 60 тыс. б/с, до 4,7 млн б/с, тогда как страна обязалась сократить добычу до 4,5 млн б/с. Нигерия снизила добычу нефти на 16 тыс. б/с – до 1,86 млн б/с при необходимом уровне сокращения до 1,69 млн б/с. Обе страны на министерской встрече мониторингового комитета ОПЕК+ пообещали выйти уже в октябре на 100%-ное исполнение.

В то же время Ливия, не участвующая в сделке ОПЕК о сокращении добычи нефти, увеличила производство на 104 тыс. б/с. Венесуэла сократила добычу, по данным вторичных источников, еще на 82 тыс. б/с, по данным самой страны – на 184 тыс. б/с. Добыча Ирана снизилась в сентябре на 34 тыс. б/с.

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В сентябре 11 стран ОПЕК в целом выполнили сделку на 274%, то есть снизили добычу нефти на 1,4 млн б/с больше, чем нужно в рамках договоренностей ОПЕК+.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали о том, как добывают нефть в Украине:

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нефть ОПЕК Саудовская Аравия добыча нефти

Источник: Интерфакс

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