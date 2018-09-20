Стремительный рост цен на нефть вызвал бурную реакцию Трампа

Президент США Дональд Трамп потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 22-23 сентября в Алжире.

"Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не были бы в безопасности долго без нас, и все же они продолжают настаивать на все более и более высоких ценах на нефть. Мы это запомним. Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас!", – написал Трамп на своей странице в Twitter.

Президент США уже не впервые критикует ОПЕК из-за цен на нефть. В июле-2018 Трамп заявил, что мировыми ценами на нефть "манипулирует ОПЕК". В июне-2018 Трамп отмечал, что ОПЕК, по его мнению, поддерживает мировые цены на нефть "на слишком высоком" уровне.

"Цены на нефть слишком высоки, ОПЕК опять взялся за старое. Нехорошо!" – писал тогда Трамп на своей странице в Twitter.

Напомним, сегодня, 20 сентября, цены на нефть устремились к психологической отметке в 80 долларов за баррель.

Ранее западные СМИ сообщали, что Саудовской Аравии нужны цены на нефть в коридоре 70-80 долларов за баррель, чтобы увеличить прибыль, не задевая при этом интересов США. Поэтому Эр-Рияд, по данным источников, намерен удерживать нефтяные котировки в этом коридоре, ведь стране нужны деньги для финансирования ряда крупных проектов.