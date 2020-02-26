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Студентам на Донбассе будут выплачивать социальные стипендии: Гончарук сообщил детали

26 февраля, 14:35

Размер стипендии будет колебаться от 890 до 2360 гривен

Студенты на линии соприкосновения на Донбассе будут получать социальную стипендию. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам главы правительства размер стипендии будет следующим:

  • для студентов учреждений профессионального предвысшего образования – 890 гривен;
  • для студентов высших учебных заведений – 1180 гривен;
  • для студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, – 2360 гривен.

"Соцстипендия уже выплачивается детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли. Также социальную стипендию получают дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, шахтеры и их дети, дети с инвалидностью и люди с инвалидностью I-III группы, и дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица", – написал Гончарук.

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Ранее министр образования и науки Анна Новосад сообщила, что в 2020 году правительство не планировало увеличивать стипендии. Новосад отметила, что есть два типа стипендий: социальные и академические. По ее словам, социальные стипендии нужно верифицировать.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, как поехать учиться в Европу по гранту и покроет ли стипендия все затраты:

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правительство стипендии Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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