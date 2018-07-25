Обучение за границей: как поехать учиться в Европу по гранту

Сегодня, 06:23

Покроет ли стипендия все затраты, или только обучение, – зависит от успеваемости и активности студента


Около 80 тысяч украинцев грызут гранит науки не в отечественных вузах – молодые люди выбирают университеты Польши, Германии, Канады, США, Великобритании. Есть украинские студенты и в учебных заведениях Грузии и Азербайджана. Не секрет, что получить образования за рубежом – дело не из дешевых, а вот как поступить в иностранный ВУЗ "на бюджет" – выяснили журналисты "Сегодня".

В Лондон за образованием бесплатно уже в сентябре едет Лилия Антонюк. Она выиграла грант на обучение в магистратуре одного из лучших университетов Великобритании. Программа обучения стоит примерно 29 тысяч долларов, и ее полностью покрывает грант.

Еду и жилье грант не покрывает, поэтому Лилия будет искать подработку. Она подсчитала, что год в Велибритании ей обойдется в 15 тысяч фунтов – это примерно 520 тысяч гривен. Большая часть суммы уйдет на оплату общежития.

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А вот Богдан Бонь уже заканчивает в Британии магистратуру – и ни в чем себе не отказывает, а все благодаря стипендии. Готовиться к поступлению по гранту нужно заранее, минимум за полгода, говорит Богдан.

Правильно заполненная заявка, резюме, мотивационное письмо и рекомендации от преподавателей – это еще не весь список документов на английском языке, которые нужно подать, чтобы получить стипендию. Чтобы не рисковать, желающие обучаться за рубежом обращаются в специальные агентства.

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В таких агентствах помогают собирать и оформлять документы. Сопровождают абитуриента вплоть до поступления. Покроет ли стипендия все затраты или только обучение – зависит от успеваемости и активности студента.

"Если ты занимаешься профсоюзными вопросами, либо ты спортсмен, либо еще что-то, то преподаватели могут рекомендовать тебя как хорошего студента, и это очень хорошо влияет на грант", – объяснил руководитель агентства Иван Сиянко.

После обучения за рубежом выпускникам проще найти работу, говорят в агентстве. Многие из них остаются в Европе, но и Богдан, и Лилия видят себя дома, в Украине.
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Источник:

"Сегодня"

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