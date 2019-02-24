Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект Александр Панченко , Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aa5/186/5c6aa51860a40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aa5/186/5c6aa51860a40.jpg 2019-02-24T07:38:00+02:00 Экономика Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи

Власти собираются установить жесткий контроль за доходами украинцев, получающих помощь от государства. В Раду подан законопроект, устанавливающий новый порядок доступа к информации о реальных доходах тех, кто "протягивает руку" не только за субсидиями на "коммуналку", но и за другими выплатами из бюджета. Если окажется, что человек скрыл свои доходы и получал госпомощь незаконно, ее придется вернуть, в том числе через суд.

Как нарушают

Согласно законопроекту, будет действовать новая система, по которой инспекторы проверят (верифицируют), действительно ли на законных основаниях человеку выплачиваются деньги из государственного и местных бюджетов, а также из фондов госсоцстрахования. Допконтролю подлежат все виды выплат: пенсии, субсидии, стипендии (государственные), другие виды денежной помощи и льгот: например, матерям-одиночкам, участникам боев и т. д. Главных причин для жестких мер — две: действующие законы нечетко формулируют права и обязанности как проверяющих, так и и проверяемых, а также то, что, по данным выборочных проверок получателей субсидий инспекторами Минсоцполитики в 2018 году, обнаружено 68 тыс. чел., которым выплачивалось несколько субсидий по разным адресам. Если создадут

Единый реестр получателей госпомощи в масштабах всей страны (в Кабмине надеются успеть до конца года), двойные выплаты будут исключены. По данным Минфина, в 2018 году благодаря текущей верификации соцвыплат удалось предупредить неэффективное использование 5,9 млрд грн (около 10% выделенных на субсидии госсредств), а 46,5 млн грн вернуть в бюджет. В Минфине утверждают, что незаконных выплат может быть до 30% — в 2019 году это почти 20 млрд грн.

Три проверки

Предусмотрено три вида верификации: превентивная, которая проводится, когда человек обращается за госпомощью, текущая — в период получения выплат, и ретроспективная — за три последних года получения выплат. Для большей эффективности проверок Кабмин предлагает внести в Единый реестр дополнительные данные: помимо требуемых теперь ФИО, даты и места рождения, серии и номера паспорта, идентификационного кода и места регистрации (прописки), в единой базе зафиксируют фактическое место жительства, уникальный номер записи в Едином демографическом реестре (используется для учета въезда/выезда граждан за пределы страны, что позволит контролировать заробитчан, и учета паспортов и других документов, удостоверяющих личность), а также постоянно обновляемую информацию о банковских счетах получателя госпомощи, операциях и остатках на счетах.

Мнение экспертов: "Жесткий контроль оправдан"

Эксперты по выплате госпомощи называют ужесточение контроля за средствами оправданными, хотя сомневаются, что около трети выплат якобы незаконны.

"Это деньги налогоплательщиков, поэтому нужна прозрачность. При поквартирных проверках субсидиантов мониторинг недостаточен, так как является трудоемким и есть коррупционная составляющая. Когда инспекторы получат право контроля онлайн за реальными доходами и фактическим проживанием субсидиантов, которые могут в Украине числиться безработными и претендовать на госпомощь, а работать за рубежом, это на несколько миллиардов уменьшит выплаты", — сказал нам эксперт по субсидиям и комуслугам Андрей Никончук.

Консультант по вопросам соцзащиты Института местного развития Антон Левицкий уверен, что незаконных получателей субсидий — не более 2—3%, а вот с другими видами госпомощи надо навести порядок:

"Есть немало злоупотреблений при получении помощи малообеспеченными и одинокими матерями: люди специально разводятся, скрывают, что работают за рубежом".

Также эксперты считают правильным введение нормы о взыскании незаконно начисленных выплат через суд.

Напомним, стало известно, кто получит субсидии "живыми" деньгами. Вице-премьер-министр заявил, что пенсионеры будут получать субсидию с 4 по 25 число ежемесячно вместе с пенсией.

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АВТОРЫ: Александр Панченко , Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.