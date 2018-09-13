В Одессе таможенник скрыл продажу земельного участка с домом за 312 тысяч долларов

Сегодня, 20:33

Чтобы скрыть свои доходы, чиновник разработал коррупционную схему продажи и покупки недвижимого имущества

Иллюстрация: pixabay.com
Иллюстрация: pixabay.com

В Одессе разоблачили чиновника таможни, скрывшего сведения о продаже земельного участка с домом за 312 тысяч долларов.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, полиция совместно с Ильичевской местной прокуратурой задокументировала факт умышленного предоставления сотрудником руководящего звена Одесской таможни заведомо недостоверных сведений в декларации, предусмотренной законом "О предотвращении коррупции".

"Чтобы скрыть свои доходы, чиновник разработал коррупционную схему продажи и покупки недвижимого имущества", – отметили в главке.

В частности, в ходе проверки установлено, что в 2016 году правонарушитель продал за 312 тысяч долларов земельный участок, расположенный в Овидиопольском районе Одесской области, на котором построен двухэтажный дом. Однако в декларации он указал лишь сумму в 139,5 тысяч грн за земельный участок, а сведения о доме вообще скрыл. В договор купли-продажи были внесены недостоверные сведения об отсутствии любого недвижимого имущества на указанном земельном участке.

После чего в 2017 году чиновник приобрел несколько земельных участков с домами в селе Таирово и оформил указанное имущество на близких родственников.

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Накануне в ходе проведения санкционированных обысков по указанным адресам были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие преступные действия чиновника. Это договоры купли-продажи, расписка о получении денежных средств за продажу имущества, договоры-намерения купли-продажи земельных участков, абонентские книжки и квитанции об уплате коммунальных услуг, договор займа денежных средств на сумму 300 тысяч долларов и другие документы.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по наложению ареста на изъятые вещественные доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, после того, как Верховная Рада проголосовала за закон "О валюте и валютных операциях", вопрос о всеобщем декларировании вновь встал на повестке дня.

Пункт 11 этого закона обязывает Кабинет министров и Нацбанк, в частности, разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об осуществлении одноразового декларирования активов физических лиц.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко выступает за "нулевое декларирование" для всех. Об этом он заявлял, например, в марте этого года на встрече с бизнесом.
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Источник:

"Сегодня"

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