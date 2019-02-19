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"Живые" деньги за коммуналку: появилось разъяснение Кабмина

Сегодня, 14:59

В правительстве напомнили, что пенсионеры получат "живые" деньги в марте вместе с пенсией

Фото: Сергей Николаев, Сегодня
"Живые" деньги за коммуналку: появилось разъяснение Кабмина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/413/27a/5c541327a880d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/413/27a/5c541327a880d.jpg ЖКХ В правительстве напомнили, что пенсионеры получат "живые" деньги в марте вместе с пенсией

Пенсионеры получат субсидию от государства для оплаты коммунальных платежей за февраль в марте вместе с пенсией. Об этом говорится на специальном сайте Кабинета министров Украины об условиях субсидий и тарифах на жилищно-коммунальные услуги.

"Все остальные субсидианты смогут получить субсидию с 12 марта в отделении Ощадбанка по предъявлению паспорта и идентификационного кода", – сказано в сообщении.

Правительство также уточнило, что понятие "обязательный платеж" отменяется.

"Домохозяйство получит субсидию наличными и должно самостоятельно рассчитаться за потребленный газ, тепло, воду, электроэнергию, а средства, которые останутся после оплаты коммуналки, может использовать на свое усмотрение", – сообщается на сайте.

Оплата коммунальных платежей после 20 марта не будет влиять на апрельскую субсидию. Но если по состоянию на май у домохозяйства будет просроченная более месяца задолженность за услуги свыше 340 гривен, субсидию на сезон 2019–2020 не назначат.

Инфографика: teplo.gov.ua

Напомним, в мае проходит процесс переназначения субсидий на следующий год. Все субсидианты должны обязательно подать заявление и декларацию о доходах в управление социальной защиты населения. Автоматическое переназначение помощи будет касаться только тех, кто обратился за субсидией впервые в 2019 году.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О верификации и мониторинге социальных выплат", который активизировал разговоры о всеобщих проверках получателей субсидий и о том, что многих "заставят вернуть" и суммы субсидий, и пенсии, и другие социальные выплаты. Подробнее читайте в статье "Сегодня": Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации.

6 февраля Кабмин одобрил начало выплат жилищных субсидий в наличной форме с марта. В тот же день президент Петр Порошенко заявил, что они начнутся с 4 марта. По его словам, в среднем размер выплаты составит 1500 гривен.

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Тег Кабмин, ЖКХ, субсидии, монетизация

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Сегодня

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