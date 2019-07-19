Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили жалобы "Газпрома" на решение Стокгольма

Соответствующие решения суды приняли в один день – 8 июля

Фото: Flickr

Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции российского "Газпрома" по делам о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба "Нафтогаза Украины".

По данным украинской компании, соответствующие решения 8 июля приняли Апелляционный суд Амстердама и Окружной суд Люксембурга.

Амстердамский суд отклонил жалобу "Газпрома" относительно юрисдикции суда, тем самым подтвердив свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов.

Люксембургский суд также вынес решение в пользу "Нафтогаза": он отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты в отношении российской компании на территории этой страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен был доплатить Украине 2,56 млрд долларов.

В "Нафтогазе" сообщили, что взимают активы "Газпрома" через процесс принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража в нескольких юрисдикциях – Нидерландах, Великобритании, Швейцарии, США и Люксембурге.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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