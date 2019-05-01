Сыр, сливки и маргарин подорожали в Украине: эксперты изучили цены

По словам Алексея Дорошенко, цены за год выросли на 12%

Фото: Pixabay

Корзина молочных продуктов, которые не входят в список социально значимых, подорожала в Украине за год на 12% – со 149,2 грн до 167,8 грн. Об этом написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что цены на эти продукты не отображаются в официальной статистике.

Аналитики Ассоциации включили в "несоциальную корзину" следующие продукты и указали, как менялись цены на них:

нежирный кефир, 0% (900 мл): в апреле 2018 – 23,7 грн, в апреле 2019 – 23,1 грн (-2,5%);

классический йогурт, 1,5% (580 мл): 2018 – 28,8 грн, 2019 – 30,3 грн (+5%);

маргарин, 70% (200 гр): 2018 – 11,6 грн, 2019 – 13,3 грн (+15%).

твердый голландский сыр, 45% (285 г): 2018 – 58,1 грн, 2019 – 67,9 грн (+17%);

сливки, 10% (200 мл): 2018 – 13,3 грн, 2019 – 15,7 грн (+18%);

сыр, плавленый сливочный, 55% (90г): 2018 – 13,7 грн, 2019 – 17,5 грн (+28%).

Ранее Дорошенко сообщил о подорожании социальной значимых продуктов. В частности, по его словам, продукты молочной корзины выросли в цене на 0,3-1,2%. Сметана прибавила в цене 1,2%, молоко и сливочное масло – 0,5%, а творог – 0,3%.

В Украине стало больше фальсифицированной молочной продукции. Подробнее смотрите в сюжете:





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