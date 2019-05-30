Сжиженный газ всех украинских производителей подорожал на 30%

Трейдеры опасаются перебоев с импортными поставками из Казахстана и РФ

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Цены на сжиженный газ всех украинских производителей за неделю выросли на 30%, возможно подорожание топлива на автозаправочных станциях всех операторов. Об этом написал коммерческий директор "Укргаздобычи" Сергей Федоренко на своей странице в Facebook.

"Причиной стали ожидания участников рынка, что сроки поставок импортного ресурса из РФ и Казахстана могут быть смещены из-за введения с 1 июня со стороны России лицензий на поставку нефтепродуктов и газа на территорию Украины, которые производятся российскими заводами или проходят транзитом через ее территорию", – отметил он.

Издание enkorr сообщило 29 мая, что цена сжиженного газа на аукционе "Укргаздобычи" выросла на 30% – до 24 421 грн/т по сравнению с торгами недельной давности и достигла семимесячного максимума. Минимальная цена составила 24 000 грн/т, а максимальная — 24 800 грн/т.

Сегодня это же издание пишет, что украинские трейдеры сжиженного углеводородного газа начали ажиотажную скупку импортного газа, опасаясь дефицита в июне.

Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили, что компания "Тенгизшевройл", которая является крупнейшим производителем сжиженного газа в Казахстане, остановила поставки в Украину – трейдер опасается проблем с прохождением вагонов через российско-украинскую границу из-за вступления в силу с 1 июня российских санкций в отношении Украины. Поставки будут возможны только при наличии разрешения, выданного Министерством экономического развития РФ.

Тогда Федоренко сообщил, что "Тенгизшевройл" не может получить разрешение на транзит по железной дороге через территорию РФ. Он предположил, что другие казахстанские компании также не смогут осуществлять поставки на украинский рынок с июня.

29 мая Антимонопольный комитет Украины предупредил, что розничные цены на автомобильное топливо могут вырасти в Украине из-за вступления в силу с 1 июня 2019 года новых правил вывоза из России бензина, дизельного топлива и сжиженного газа.

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