Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Сжиженный газ всех украинских производителей подорожал на 30%

30 мая, 13:47

Трейдеры опасаются перебоев с импортными поставками из Казахстана и РФ

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Цены на сжиженный газ всех украинских производителей за неделю выросли на 30%, возможно подорожание топлива на автозаправочных станциях всех операторов. Об этом написал коммерческий директор "Укргаздобычи" Сергей Федоренко на своей странице в Facebook.

 "Причиной стали ожидания участников рынка, что сроки поставок импортного ресурса из РФ и Казахстана могут быть смещены из-за введения с 1 июня со стороны России лицензий на поставку нефтепродуктов и газа на территорию Украины, которые производятся российскими заводами или проходят транзитом через ее территорию", – отметил он.

Издание enkorr сообщило 29 мая, что цена сжиженного газа на аукционе "Укргаздобычи" выросла на 30% – до 24 421 грн/т по сравнению с торгами недельной давности и достигла семимесячного максимума. Минимальная цена составила 24 000 грн/т, а максимальная — 24 800 грн/т.

Сегодня это же издание пишет, что украинские трейдеры сжиженного углеводородного газа начали ажиотажную скупку импортного газа, опасаясь дефицита в июне.

Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили, что компания "Тенгизшевройл", которая является крупнейшим производителем сжиженного газа в Казахстане, остановила поставки в Украину – трейдер опасается проблем с прохождением вагонов через российско-украинскую границу из-за вступления в силу с 1 июня российских санкций в отношении Украины. Поставки будут возможны только при наличии разрешения, выданного Министерством экономического развития РФ.

Тогда Федоренко сообщил, что "Тенгизшевройл" не может получить разрешение на транзит по железной дороге через территорию РФ. Он предположил, что другие казахстанские компании также не смогут осуществлять поставки на украинский рынок с июня.

29 мая Антимонопольный комитет Украины предупредил, что розничные цены на автомобильное топливо могут вырасти в Украине из-за вступления в силу с 1 июня 2019 года новых правил вывоза из России бензина, дизельного топлива и сжиженного газа. 


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег цены, Россия, Казахстан, нефтепродукты, Укргаздобыча, сжиженный газ

Вы сейчас просматриваете новость " Сжиженный газ всех украинских производителей подорожал на 30%". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны подробности газовых переговоров украинской делегации в США

8 мая, 21:05

Детали раскрыл глава "Нафтогаза" Андрей Коболев

Украина ведет переговоры о поставках газа из США

3 мая, 10:25

Коболев рассчитывает на успешное завершение обсуждения

Россия повысила пошлины на нефть

2 мая, 10:12

Экспортные "расценки" изменились с 1 мая, сжиженный газ остался с нулевой пошлиной

В Украине прокомментировали "нефтяные" ограничения России

19 апреля, 11:42

В Нефтегазовой ассоциации Украины сообщили, грозит ли Украине дефицит топлива

Продукт, который резко увеличивает риск рака

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны

Утаила миллионы: выяснилась хитрость Степаненко при разводе

Назван самый трудно диагностируемый вид рака

Вы едите много сахара: 5 тревожных признаков

Микологи поделились данными о пользе и опасности шампиньонов

Польза и вред зеленого лука

У Зеленского пригрозили неожиданным ударом противникам Украины

Подруга Путина публично оконфузилась, пытаясь пошутить. Видео

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Сегодня, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь